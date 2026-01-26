Забежала в Фикс Прайс и обомлела от милоты: нашла 6 романтических подарков к 14 февраля - показываю фото и цены

Сейчас в магазинах активно готовятся к Дню святого Валентина. Буквально у входа взгляд сразу цепляется за тематический стенд с сердечками, валентинками и прочими атрибутами романтического праздника.

В Фикс Прайс меня привлекает не только экономия, но и шанс найти интересные обновки. Здесь всегда можно отыскать что-то неожиданное и полезное.

Первое, что бросилось в глаза – это набор для фондю. Такой небольшой, но приятный подарок определенно порадует любимого человека и создаст атмосферу для уютного вечера. Стоимость набора вполне доступная – 399 рублей.

Рядом стоят восхитительные кружки с кошачьими лапками. Умилению нет предела! Посуда продается в разных цветах, поэтому любой сможет выбрать товар себе по душе.

В магазине, конечно же, появились мягкие подушки в форме сердца. Есть два вида расцветки - бежевый и красный.

Также у них есть ручки - можно купить две штуки и оформить так, будто они держатся за руки. Как по мне, это очень романтично.

Сейчас уже не так модно дарить огромные букеты. И это подтверждает тренд в социальных сетях. Мужчины дарят своим дамам по одному цветочку, но каждый день. За неделю можно собрать очень красивый и оригинальный букет. Именно для таких небольших композиций можно купить вазу "Сердце". Она стоит 175 рублей.

Дополнить подарок помогут тематические открытки - их здесь огромное количество. Каждая с милой и романтической подписью.

А также наклейки из серии "Love is". Ведь именно небольшие, но сделанные от всего сердца подарки запоминаются на долгие годы.