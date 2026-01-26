Черная полоса продлится весь год: Василиса Володина назвала 5 знаков, которых ждут серьезные трудности в 2026 году

Небесная механика 2026: почему год будет особенным

Многие ищут ориентиры в преддверии нового года. Известный астролог Василиса Володина, анализируя космические ритмы, рассказывает о ключевых тенденциях 2026 года. Этот период станет временем серьезных испытаний и перемен для некоторых знаков зодиака. Речь не о полосе неудач, а о необходимой трансформации, которую инициируют Сатурн и Плутон. Планеты выступят в роли строгих, но справедливых учителей, особенно для тех, кто привык к комфорту. Давайте разберем, кому стоит готовиться к переменам.

Астрологический фон года определен двумя важными событиями: Сатурн в Овне и начало транзита Плутона по Водолею. Это сочетание создает энергию перестройки.

Сатурн в Овне проверит инициативы, амбиции и умение доводить дела до конца. Он словно выносит на свет все поспешные, необдуманные начинания. Урок Сатурна – стратегическое мышление и терпение.

Плутон в Водолее запустит глубокие, необратимые изменения в коллективных структурах, технологиях и понимании свободы. Он разрушает старое, чтобы освободить место для нового. Как будто вы разбираете старый дом, чтобы построить на его месте современный.

"2026 год – это экзамен на взрослость и гибкость, если говорить метафорами, – считает Василиса Володина. – Трудности возникнут там, где есть сопротивление изменениям. Тех, кто готов пересмотреть планы, отношения, ждет мощный рывок вперед".

Пять знаков в фокусе внимания планет

По мнению астролога, планеты сосредоточатся на пяти знаках зодиака. Им предстоит пройти период ответственности, переоценки ценностей и внутренней работы.

Овен (21 марта – 19 апреля):

Главный вызов для Овнов – Сатурн в их знаке. Как будто у вас поселился строгий наставник. Каждое действие будет оцениваться с точки зрения последствий и ценности. Возникнут препятствия, которые нельзя сломить напором, а обойти, просчитав шаги.

Совет: Выстраивайте стратегии, а не просто бросайтесь в бой. Направьте энергию не на сиюминутные победы, а на создание прочного фундамента для будущего. Дисциплина и последовательность станут вашими союзниками.

Водолей (20 января – 18 февраля):

Для Водолеев 2026 год – начало масштабной трансформации под влиянием Плутона в их знаке. Процесс затронет личность, круг общения, цели. Вы можете ощутить давление со стороны общественных институтов, или пересмотреть свое место в мире.

Совет: Не цепляйтесь за старую идентичность. Плутон требует эволюции. Откажитесь от изжившего себя – токсичных связей, убеждений. Это время перерождения, а не косметического ремонта.

Весы (23 сентября – 22 октября):

Точка напряжения для Весов сместится в сферу партнерства. Сатурн в Овне будет проходить по 7 дому, отвечающему за союзы и контракты. Это испытает деловые и личные отношения. Незрелые или неискренние связи распадутся.

Совет: Делайте ставку на ясность и конкретные обязательства. Дипломатия должна подкрепляться договоренностями. Год учит различать приятное общение и надежное партнерство. Не бойтесь завершать то, что себя исчерпало.

Телец (20 апреля – 20 мая):

Тельцов ждет работа в сфере ресурсов и ценностей. Затмения на оси Телец-Скорпион затронут тему финансов, долгов и капитала. Речь не о бедности, а о пересмотре отношения к материальной безопасности и поиске новых источников.

Совет: Ваша стабильность зависит от способности адаптироваться. Инвестируйте в знания и навыки. Избавьтесь от ненужных вещей или невыгодных обязательств.

Рак (21 июня – 22 июля):

У Раков главные испытания развернутся на внутреннем, психологическом поле. Уран может провоцировать тревогу, старые страхи или требовать пересмотра жизненных установок. Конфликты с близкими могут быть отражением внутренней бури.

Совет: Укрепляйте свое психическое здоровье, внешняя активность должна быть дозирована. Найдите время для тишины, обратитесь к психологу. Ваша задача — навести порядок в своем внутреннем мире, и тогда внешние обстоятельства начнут налаживаться.

Заключение: испытание как возможность

Василиса Володина считает, что трудности – это инструмент эволюции. 2026 год заставит расстаться с иллюзиями, стратегиями и отношениями, которые тянут назад. Для указанных знаков это шанс сбросить старую кожу и стать сильнее. Ключ к прохождению этого периода – принятие уроков судьбы, готовность меняться и делать выбор в пользу будущего.

