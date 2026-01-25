Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот яблочный пирог — настоящая находка для тех, кто устал от сложных рецептов и ценит свое время. Подготовка занимает всего несколько минут, а результат превосходит все ожидания. Ароматное, нежное тесто, пропитанное сочными яблоками, создает ощущение домашнего уюта. Этот пирог исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть, словно его похищает стайка проголодавшихся сластен.

Вам понадобятся: