Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 21:30 25 января
- Иван Огурцов
Этот яблочный пирог — настоящая находка для тех, кто устал от сложных рецептов и ценит свое время. Подготовка занимает всего несколько минут, а результат превосходит все ожидания. Ароматное, нежное тесто, пропитанное сочными яблоками, создает ощущение домашнего уюта. Этот пирог исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть, словно его похищает стайка проголодавшихся сластен.
Вам понадобятся:
- Два куриных яйца
- 100 грамм сахара (около половины стакана)
- 100 миллилитров молока (чуть меньше половины стакана)
- 200 грамм пшеничной муки (примерно полтора стакана)
- 10 грамм разрыхлителя для теста (около двух чайных ложек)
- Четыре средних яблока (лучше брать кисло-сладкие сорта, например, "Антоновку" или "Симиренко")
- Молотая корица и немного сахара для ароматизации яблок
Магия начинается:
- Включите духовку и установите температуру 180 градусов. Пусть она прогреется, пока вы занимаетесь подготовкой. Это как разогревать сцену перед выступлением звезды. Яблоки моем, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками.
- Возьмите круглую форму для выпечки (диаметром 20-22 см) и смажьте её дно и бортики сливочным маслом. Аккуратно выложите яблоки в форму, равномерно распределяя их по дну. Сверху щедро посыпьте сахаром и корицей — это придаст им карамельную сладость.
- В глубокой миске соедините яйца и сахар. Взбивайте миксером или венчиком до тех пор, пока масса не станет светлой и воздушной, словно облачко. Продолжая взбивать, влейте молоко тонкой струйкой.
- В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на низкой скорости. Ваша цель - однородное тесто без комочков.
- Вылейте готовое тесто поверх яблок в форме для выпечки, равномерно распределяя его по всей поверхности.
- Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит сухой, пирог готов.
- Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть в форме. Затем аккуратно переверните его на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей