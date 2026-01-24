Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Мечтаете о том, чтобы ваши пеларгонии, известные в народе как герани, утопали в цветах и благоухали, словно оранжерея? Опытные цветоводы нашли ключ к этой мечте – простое домашнее средство, которое активизирует цветение. Подкормка, применяемая всего дважды в месяц, способна преобразить растение.

Как делится агроном Ксения Давыдова, секрет кроется в куркуме. Раствор этого солнечного порошка оказывает стимулирующее воздействие даже на "уставшие" экземпляры и молодые черенки, делая их более жизнестойкими, как будто возвращая к жизни. Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, словно щит, оберегающий корни растения. Она насыщает почву полезными веществами – аминокислотами, витаминами и микроэлементами, жизненно важными для здоровья пеларгонии, как питательная диета для человека.