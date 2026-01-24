Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- 21:01 24 января
- Иван Огурцов
Мечтаете о том, чтобы ваши пеларгонии, известные в народе как герани, утопали в цветах и благоухали, словно оранжерея? Опытные цветоводы нашли ключ к этой мечте – простое домашнее средство, которое активизирует цветение. Подкормка, применяемая всего дважды в месяц, способна преобразить растение.
Как делится агроном Ксения Давыдова, секрет кроется в куркуме. Раствор этого солнечного порошка оказывает стимулирующее воздействие даже на "уставшие" экземпляры и молодые черенки, делая их более жизнестойкими, как будто возвращая к жизни. Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, словно щит, оберегающий корни растения. Она насыщает почву полезными веществами – аминокислотами, витаминами и микроэлементами, жизненно важными для здоровья пеларгонии, как питательная диета для человека.
Приготовление чудо-средства не требует особых усилий – всего одна чайная ложка куркумы растворяется в литре чистой воды, словно волшебный эликсир. Для усиления эффекта можно добавить 5 таблеток глицина. Этот компонент помогает корневой системе лучше усваивать питательные вещества, как катализатор ускоряет химическую реакцию.
Полив осуществляется по предварительно увлажненной земле, непосредственно под корень. Достаточно 3-5 столовых ложек раствора на каждое растение, словно деликатная порция полезного угощения.
Регулярное применение этой подкормки активизирует обмен веществ у герани, делая ее листья более сочными и насыщенно-зелеными, словно свежая зелень после дождя. Главное – стимулируется образование новых цветоносов, обеспечивая обильное, яркое и продолжительное цветение, которое радует глаз и душу, как яркий солнечный день.
