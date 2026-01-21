"Китайская пословица, которая заставляет меня жить": мужчина 80 лет сказал фразу, которая будет полезна людям 70+

Китайцы – народ хитрый и умный, с ними нужно сохранять бдительность. Но у них есть чему поучиться. Я, спортсмен с многолетним стажем, ценю их отношение к здоровью. Курить я никогда не курил, но выпить любил в меру. Китайцы же с удовольствием поднимают бокал за встречу.

Работая в Китае в начале 2000-х, я получил урок, который изменил мое отношение к жизни и здоровью. Тогда меня, военного пенсионера, пригласили на проект в Пекинский аэропорт. Жена поехала со мной, а сыновья остались в России. Те времена полны интересных встреч и наблюдений.

Однажды на китайский Новый год, на коллективном праздновании познакомился с отцом одного из коллег – почтенным ветераном, воевавшим с японцами и неплохо говорившим по-русски. Он оказался человеком удивительной мудрости.

Разговор начался с самолетов – моей работы. Несмотря на военный аспект, секретов не было, да и доверие к старому члену КПК со стороны властей было безграничным. Ветеран был бодр, подтянут и энергичен. Меня поразило, когда я узнал, что ему 82 года. Здоровье было для меня важной темой, ведь мне тогда было около 60.

После авиационных тем мы перешли к здоровью. Китайская медицина, традиции, уклад жизни. Ветеран подчеркнул, что в Китае до сих пор активно используют травы и настойки. Но самое главное, по его словам, – это сила воли, воля к жизни. Нужно бороться за себя, а борьба требует воли и усилий. Отвары, конечно, полезны, но без воли не помогут.

Он привел китайскую пословицу, которая запала мне в душу. "Гонять себя - это правильно". Эта фраза стала моим жизненным девизом.

Позже, похожую пословицу я узнал от одинокого старика, с которым случайно разговорился в автобусе. Этот старик стал для меня примером того, как нужно встречать старость. Он жил один, сам о себе заботился, и я видел, к чему нужно стремиться. Силы были, здоровье пока не подводило. Дети навещали его, предлагали переехать к ним, но он отказывался. Он считал, что пока он сам о себе заботится, он продлевает свою жизнь. Как только кто-то начнет заботиться о нем, это отключит его волю к жизни.

Его слова подтверждают, что для любого человека важен пример. Наблюдая за ним, я вижу, как нужно относиться к себе, чтобы сохранить здоровье и долголетие. Есть и еще одна мысль, которая мне близка: "Все таки любому человеку нужен пример по жизни для того, чтобы наглядно видеть цель".

Эта китайская мудрость и пример этого старика четко отделяют тех, кто хочет и действует, от тех, кто лишь мечтает. Хочешь долго жить? Это вопрос к Богу. Но как жить до конца – это уже твоя забота. И это относится не только к продолжительности жизни, но и к ее качеству на каждом этапе.

Эта пословица применима не только к здоровью, но и к любой сфере жизни. Успех, счастье, благополучие – все требует воли, усилий, и готовности "гонять себя".

