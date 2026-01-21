Станет совершенно бесплатным с 21 по 31 января: «Пятерочка» и «Магнит» рассказали о своих планах

С 21 по 31 января продуктовые гиганты открывают двери для беспрецедентной щедрости, превращая ряд платных сервисов в восхитительные бесплатные "плюшки". Это не просто рекламный трюк, а продуманный маневр, призванный оживить продажи после новогоднего затишья. Представьте: обычно после того, как мы опустошили кошельки на праздничные угощения и подарки, наступает период строгой экономии. Именно в это время ритейлеры и выходят на сцену с выгодными предложениями. Что же станет доступно без дополнительной платы? Крупные сети решили сделать акцент на самых востребованных вещах:

Карты лояльности, которые раньше стоили денег: Теперь базовые и премиальные программы лояльности можно получить без всяких "но" – никаких минимальных покупок или платы за выпуск. Представьте, как будто вам дарят ключик к эксклюзивным скидкам и предложениям, причем совершенно бесплатно.

Теперь базовые и премиальные программы лояльности можно получить без всяких "но" – никаких минимальных покупок или платы за выпуск. Представьте, как будто вам дарят ключик к эксклюзивным скидкам и предложениям, причем совершенно бесплатно. Бесплатная помощь с упаковкой: Забудьте о суете на кассе, когда пытаетесь уместить все покупки в пакеты. Теперь сотрудники помогут с фасовкой даже самых объемных заказов, используя фирменные пакеты и коробки. Особенно удобно для тех, кто закупается впрок или готовится к семейному торжеству.

Забудьте о суете на кассе, когда пытаетесь уместить все покупки в пакеты. Теперь сотрудники помогут с фасовкой даже самых объемных заказов, используя фирменные пакеты и коробки. Особенно удобно для тех, кто закупается впрок или готовится к семейному торжеству. Больше пакетов – больше радости: За крупную покупку можно получить дополнительные пакеты совершенно бесплатно. Эта опция пригодится тем, кто привык закупаться большими партиями или просто не любит экономить на удобстве.

За крупную покупку можно получить дополнительные пакеты совершенно бесплатно. Эта опция пригодится тем, кто привык закупаться большими партиями или просто не любит экономить на удобстве. Тестовый "драйв" бесплатной доставки: В некоторых районах сети проводят эксперимент с бесплатной доставкой при заказе через мобильное приложение. Это отличная возможность оценить удобство онлайн-шопинга, не рискуя деньгами. Важно понимать, что эти услуги не будут выделены отдельной строкой в чеке. Ритейлеры рассматривают это как инвестиции в маркетинг, готовые пойти на уступки в краткосрочной перспективе ради долгосрочных выгод.