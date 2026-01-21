Станет совершенно бесплатным с 21 по 31 января: «Пятерочка» и «Магнит» рассказали о своих планах
- 07:05 21 января
- Дмитрий Перцев
С 21 по 31 января продуктовые гиганты открывают двери для беспрецедентной щедрости, превращая ряд платных сервисов в восхитительные бесплатные "плюшки". Это не просто рекламный трюк, а продуманный маневр, призванный оживить продажи после новогоднего затишья. Представьте: обычно после того, как мы опустошили кошельки на праздничные угощения и подарки, наступает период строгой экономии. Именно в это время ритейлеры и выходят на сцену с выгодными предложениями.
Что же станет доступно без дополнительной платы? Крупные сети решили сделать акцент на самых востребованных вещах:
- Карты лояльности, которые раньше стоили денег: Теперь базовые и премиальные программы лояльности можно получить без всяких "но" – никаких минимальных покупок или платы за выпуск. Представьте, как будто вам дарят ключик к эксклюзивным скидкам и предложениям, причем совершенно бесплатно.
- Бесплатная помощь с упаковкой: Забудьте о суете на кассе, когда пытаетесь уместить все покупки в пакеты. Теперь сотрудники помогут с фасовкой даже самых объемных заказов, используя фирменные пакеты и коробки. Особенно удобно для тех, кто закупается впрок или готовится к семейному торжеству.
- Больше пакетов – больше радости: За крупную покупку можно получить дополнительные пакеты совершенно бесплатно. Эта опция пригодится тем, кто привык закупаться большими партиями или просто не любит экономить на удобстве.
- Тестовый "драйв" бесплатной доставки: В некоторых районах сети проводят эксперимент с бесплатной доставкой при заказе через мобильное приложение. Это отличная возможность оценить удобство онлайн-шопинга, не рискуя деньгами.
Важно понимать, что эти услуги не будут выделены отдельной строкой в чеке. Ритейлеры рассматривают это как инвестиции в маркетинг, готовые пойти на уступки в краткосрочной перспективе ради долгосрочных выгод.
Почему именно конец января? Причин несколько:
- Послепраздничная "спячка" продаж: После новогодних праздников покупатели, как правило, замедляют темп покупок, стараясь умерить свои расходы.
- Битва за покупателя: В условиях экономии сети активно конкурируют за каждый визит клиента.
- Стратегия на будущее: Бесплатные услуги помогают привлечь новых покупателей и удержать существующих, создавая базу лояльных клиентов.
Анна Смирнова, аналитик в сфере ритейла, отмечает: "Это классический пример trade-off маркетинга. Сети готовы пожертвовать прибылью от отдельных услуг ради увеличения среднего чека и частоты посещений. В конечном итоге такая стратегия оправдывает себя за счет повышения лояльности".
Что это дает на практике?
Для покупателей:
- Возможность бесплатно получить доступ к премиальным картам лояльности, открывающим двери в мир эксклюзивных скидок.
- Значительная экономия на упаковочных материалах при крупных закупках.
- Возможность протестировать услугу доставки, не тратя деньги на первый заказ.
Для сетей:
- Увеличение числа посетителей, совершающих покупки.
- Сбор данных для персонализации предложений через новые карты лояльности.
- Стимулирование онлайн-заказов через тестирование бесплатной доставки.
Перед тем, как отправиться в магазин, стоит учесть несколько моментов:
- Уточните детали: не все услуги могут быть доступны в конкретном магазине.
- Внимательно изучите условия: бесплатные пакеты обычно предоставляются при достижении определенной суммы чека.
- Воспользуйтесь мобильным приложением: тестирование доставки чаще всего проводится через мобильные платформы.
- Планируйте крупные покупки: максимальная выгода достигается при комплексном использовании всех услуг.
Михаил Волков, эксперт по потребительскому поведению, подчеркивает: "Сети предлагают взаимовыгодный обмен. Покупатель получает ощутимые преимущества в повседневной жизни, а ритейлер – дополнительные данные для анализа и возможность увеличить средний чек в самый сложный период квартала".
Не упустите свой шанс: акция продлится всего 10 дней, начиная с 21 января. Этого времени вполне достаточно, чтобы оформить карты лояльности и спланировать выгодные покупки. Для сетей это станет важным этапом перед весенним сезоном, результаты которого могут повлиять на развитие сервисов в течение всего 2026 года. Удачи в выгодном шопинге!
