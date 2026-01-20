Как почистить воротник и манжеты пуховика без стирки: быстрый лайфхак – работает за 5 минут

Согласитесь, знакомая ситуация: любимая куртка в целом выглядит отлично, но предательски запачканные воротник и манжеты выдают её возраст и активное использование. Особенно это бросается в глаза на светлой верхней одежде, где даже небольшие пятна кажутся особенно заметными. Запускать полноценную стирку не всегда удобно, да и не для каждой куртки это возможно.

К счастью, есть быстрый и простой способ локально освежить куртку, не прибегая к стирке. Для этого потребуется набор доступных ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома: 100 мл теплой воды, 1 столовая ложка пищевой соды, 1 столовая ложка поваренной соли и 1 столовая ложка нашатырного спирта (приобрести его можно в любой аптеке). Необходимо тщательно смешать все компоненты до полного растворения, чтобы получить эффективный очищающий раствор, способный абсорбировать жир и загрязнения из ткани.