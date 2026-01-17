Люди лишились дара речи: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД
Российские железные дороги готовы к очередному всплеску пассажиропотока. Миллионы путешественников отправятся в путь – к морю, в гости к семье или по делам в другие города. Чтобы каждая поездка была приятной и безопасной, РЖД учла прошлый опыт и внедрила ряд улучшений.
"Нижняя полка – не моя крепость?": новый порядок пользования пространством в поезде
Одно из ключевых изменений касается использования нижних полок в купе и плацкартных вагонах. Теперь каждый пассажир занимает строго свое оплаченное место. Однако, чтобы обеспечить удобство всем, РЖД вводит распределение времени пользования нижними полками.
Утренние и вечерние "застольные часы": С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 пассажиры с верхних полок могут использовать нижние места для приема пищи. Дневной "обеденный перерыв": С 12:00 до 15:00 нижние столики доступны для тех, кто едет на верхних полках. Решение принято в ответ на многочисленные жалобы пассажиров с верхних полок, которым часто не хватало места для еды или работы. Теперь баланс восстановлен.
Тишина в вагоне: технологии и комфорт
В современном мире трудно представить человека без гаджетов, но их использование в поездах может доставлять неудобства другим. РЖД вводит "цифровой этикет":
Музыка без наушников – под запретом. Громкое прослушивание музыки через динамики телефона недопустимо, если рядом находятся другие пассажиры. Забудьте об онлайн-уроках и репетициях. Шумные занятия с использованием электронных устройств запрещены. Отрегулируйте громкость до минимума или используйте наушники. Эти меры помогут создать спокойную атмосферу для отдыха, чтения или работы, без отвлекающих звуков. Представьте: вместо какофонии шумов – тихий шёпот страниц и мерный стук колёс.
Сервис на новый уровень: улучшения в поездах
Помимо правил, РЖД улучшает сервис в целом:
Обновлённое меню в вагонах-ресторанах порадует разнообразием блюд. В вагонах премиум-класса появится климат-контроль, позволяющий настроить комфортную температуру. Больше розеток и USB-портов позволят легко заряжать телефоны и ноутбуки. Современные цифровые табло и мобильные приложения обеспечат оперативное получение информации о поездке.
Советы для адаптации к новым правилам:
Ознакомьтесь с расписанием "нижних полок" и планируйте приемы пищи с учетом времени для пассажиров с верхних полок. Не забудьте взять наушники для прослушивания музыки или просмотра фильмов. Повербанк обеспечит автономную работу гаджетов. Уважайте попутчиков и соблюдайте правила использования общего пространства.
Взгляд в будущее: что ждёт пассажирские перевозки
Новые правила – это начало масштабной модернизации. Планы РЖД включают: Строительство высокоскоростных магистралей для сокращения времени в пути между городами. Замену подвижного состава на экологичные и энергоэффективные поезда. Внедрение биометрической идентификации пассажиров и других инновационных технологий для повышения безопасности. Развитие интермодальных перевозок для удобных пересадок между разными видами транспорта.
Все эти меры направлены на то, чтобы путешествия по железной дороге стали более комфортными и привлекательными для миллионов пассажиров, выбирающих этот вид транспорта для поездок по стране.
