Инспектор ГАИ поставил точку в вопросе: можно ли останавливаться на автобусной остановке, чтобы высадить пассажира

Закон говорит: "Можно", но шепчет: "Нельзя"

В каменных джунглях города, где автомобили ползут, словно улитки, порой кажется, что единственное свободное пространство – островок на остановке общественного транспорта, словно мираж в пустыне. Рука сама тянется повернуть туда, чтобы на секунду высадить пассажира, словно облегчить ношу. Но насколько это законно и как избежать штрафа за этот, казалось бы, безобидный манёвр, словно пройти по минному полю? Погрузимся в дебри правил и посмотрим, как они работают в реальной жизни.

Согласно Правилам дорожного движения, остановка и стоянка в местах, отмеченных знаком 5.16 "Место остановки автобуса или троллейбуса" и жёлтой зигзагообразной разметкой, превращаются в табу, словно вход в запретную зону. Но даже в этом строгом правиле есть лазейка, словно потайная дверь. Пункт 12.4 ПДД запрещает стоянку (более 5 минут) и остановку, если она не связана с посадкой или высадкой пассажиров, словно делая исключение для добрых дел.

Вывод: теоретически можно остановиться на автобусной остановке, словно кратковременно нарушить закон тяготения, но только для того, чтобы пассажир вошёл или вышел из машины, словно поменялся местами, и не более чем на 5 минут, словно по мгновению волшебной палочки. И самое главное условие: не мешать общественному транспорту, словно не создавать хаос в упорядоченном движении.

То есть, если заскочили на «карман» на пару минут, чтобы выпустить друга, словно отправили его в свободное плавание, и при этом нет автобуса, и он даже не маячит на горизонте, словно не предвидится буря, то формально вы не нарушаете, словно остаётесь в рамках дозволенного. Но стоит только вашей машине помешать подъехавшему троллейбусу, словно преградить ему путь, нарушение становится очевидным, словно гром среди ясного неба.

Важно помнить, что остановка для других целей, например, забежать в магазин, словно сделать передышку, ответить на звонок, словно оторваться от реальности, или подождать кого-то, словно назначить свидание, уже считается нарушением, даже если занимает меньше 5 минут, словно игра с огнём.

Почему на практике это игра в рулетку с риском

На бумаге всё выглядит не так уж страшно, словно лёгкая прогулка, но в реальности соблюсти все условия крайне сложно, словно найти иголку в стоге сена, и риски очень велики, словно ставки в казино.

Штраф. За остановку или стоянку в месте остановки общественного транспорта придётся заплатить 1000 рублей, словно отдать дань. В Москве и Санкт-Петербурге штраф ещё выше – 3000 рублей, словно двойной тариф. (ч. 3.1 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Эвакуация. Если инспектор или камера решат, что ваша машина создала препятствие для автобуса, словно объявили её врагом народа, её могут отправить на штрафстоянку, словно в ссылку. К штрафу прибавятся расходы на эвакуатор и хранение, словно расплата за дерзость.

Дополнительные наказания. Часто остановочные карманы отделены сплошной линией, словно границей. Пересечение этой линии грозит штрафом в 500 рублей, словно небольшое наказание. А в некоторых случаях можно и прав лишиться, словно потерять свободу, если признают, что вы намеренно нарушили правила. Ещё один возможный штраф – за езду по полосе для общественного транспорта, словно вторжение на чужую территорию.

Отдельная тема – камеры, словно всевидящее око. Они запрограммированы фиксировать факт остановки в запрещённой зоне, словно бездушный свидетель. Камера не видит, высаживаете вы пассажира или ждёте кого-то, словно не различает нюансов. Если камера зафиксировала нарушение, постановление придёт почти наверняка, словно неотвратимое возмездие, и оспорить его будет трудно, словно доказать свою невиновность.

Что делать, когда выбора нет

Иногда действительно нет другого выхода, словно оказываешься в безвыходной ситуации, и высадить пассажира нужно здесь и сейчас, словно от этого зависит судьба мира. Если решились на такой шаг, постарайтесь минимизировать риски, словно пройти по канату над пропастью.

Оцените обстановку. Убедитесь, что рядом нет автобусов, троллейбусов или маршруток, словно убедитесь, что нет врагов. Если видите приближающийся транспорт, откажитесь от маневра, словно отступите.

Встаньте правильно. Прижмитесь к краю «кармана», ближе к тротуару, словно станьте незаметным. Не занимайте пространство, необходимое для заезда большого транспорта, словно не преграждайте путь.

Действуйте быстро. Пассажир должен выходить или садиться в машину мгновенно, словно молния. Водителю лучше не глушить двигатель и оставаться за рулём, словно быть готовым к побегу.

Не делайте лишних движений. В зоне остановки нельзя двигаться задним ходом или разворачиваться, словно это запретные приёмы. Заранее продумайте, как вы уедете, словно составьте план.

Вывод: использовать автобусную остановку для высадки пассажиров можно только в крайнем случае, словно когда речь идёт о жизни и смерти, и при идеальном стечении обстоятельств, словно когда звёзды сошлись.

В большинстве случаев это рискованный шаг, который может обойтись дороже, чем поиск легального места, словно игра не стоит свеч. Гораздо безопаснее проехать дальше и остановиться там, где разрешено, словно найти тихую гавань, даже если придётся сделать небольшой крюк, словно выбрать долгий, но безопасный путь.

