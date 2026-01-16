Нутрициолог рассказала о пользе чая со свежими и сухофруктами и дала рекомендации по его приготовлению
19:07 16 января
- Иван Скоробогатов
Чай, настоянный на сочных ломтиках свежих фруктов и приправленный сладостью сухофруктов, – это не просто напиток, а целая симфония вкусов и ароматов, наполненная витаминами и энергией. Он становится достойной альтернативой приторным газировкам и магазинным сокам, особенно в холодное время года, когда организм нуждается в дополнительной поддержке. О полезных свойствах этого согревающего эликсира рассказала российский нутрициолог Светлана Синиченко в интервью для sb.by.
По словам эксперта, свежие фрукты, такие как сочные яблоки, душистые груши, солнечные цитрусовые и экзотические киви, а также спелые ягоды – это настоящие кладези витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Они словно маленькие солнышки, укрепляющие иммунитет, улучшающие пищеварение и поднимающие настроение, особенно в серые зимние дни. Сухофрукты, в свою очередь, – изюм, курага, чернослив, инжир и финики – представляют собой концентрированный источник энергии и полезных веществ. Богатые сахарами, минералами (калием, магнием, железом) и органическими кислотами, они словно батарейки, обеспечивающие организм быстрой энергией, нормализующие работу кишечника и поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.
Однако, как и с любым лакомством, важно соблюдать меру. Сухофрукты, как предупреждает нутрициолог, обладают высокой калорийностью, поэтому их стоит использовать в умеренных количествах, словно приправляя блюдо щепоткой специй, а не высыпая всю банку.
При заваривании чая со свежими и сухофруктами, Светлана Синиченко рекомендует использовать в качестве основы зеленый или белый чай. Они мягко раскрывают вкус фруктов, не перебивая их аромат, словно аккомпанируя солисту на сцене. Главное – не использовать крутой кипяток, который может "обжечь" нежные компоненты напитка. Оптимальная температура воды – 70–85 °C, словно деликатное прикосновение. Для любителей насыщенного напитка подойдет черный чай, он придаст напитку более сильный характер, словно добавит баритон в хор.
Чтобы приготовить этот чудо-напиток, нутрициолог советует:
– Нарежьте свежие фрукты небольшими дольками, например, половинку яблока или апельсина, словно готовя фруктовый салат в миниатюре. Добавьте горсть сухофруктов, буквально по паре штук каждого вида, чтобы не переборщить со сладостью, словно добавляя капельку меда. Залейте фруктовую смесь горячей водой и дайте настояться 10–15 минут, чтобы все ароматы и полезные вещества раскрылись в полной мере, словно давая чайному мастеру время создать шедевр. При желании напиток можно подсластить медом, но добавляйте его в остывший до 40–50 °C чай, чтобы сохранить полезные ферменты, словно заботясь о каждой капле пользы.
Светлана Синиченко подчеркивает, что такой чай отлично подходит для утреннего пробуждения, словно бодрящий утренний душ, или для вечернего расслабления, словно теплая ванна с лавандой, особенно если использовать успокаивающие компоненты, такие как груша или финики. Чай с цитрусовыми и имбирем, напротив, бодрит и согревает, словно лучик солнца в ненастный день, и идеально подходит для профилактики простуды.
Однако, стоит помнить о возможных противопоказаниях. Чай со свежими и сухофруктами может представлять угрозу в случае индивидуальной непереносимости или сахарного диабета, когда нужно тщательно контролировать количество потребляемых сахаров. Но даже в этих случаях, как уверяет специалист, можно найти баланс, используя менее сладкие варианты, например, ягоды или яблоки без добавления изюма или фиников, словно создавая диетическую версию любимого блюда.
