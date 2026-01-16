Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Нутрициолог рассказала о пользе чая со свежими и сухофруктами и дала рекомендации по его приготовлению

Нутрициолог рассказала о пользе чая со свежими и сухофруктами и дала рекомендации по его приготовлениюФото из архива "ПроГорода"

Чай, настоянный на сочных ломтиках свежих фруктов и приправленный сладостью сухофруктов, – это не просто напиток, а целая симфония вкусов и ароматов, наполненная витаминами и энергией. Он становится достойной альтернативой приторным газировкам и магазинным сокам, особенно в холодное время года, когда организм нуждается в дополнительной поддержке. О полезных свойствах этого согревающего эликсира рассказала российский нутрициолог Светлана Синиченко в интервью для sb.by.

По словам эксперта, свежие фрукты, такие как сочные яблоки, душистые груши, солнечные цитрусовые и экзотические киви, а также спелые ягоды – это настоящие кладези витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Они словно маленькие солнышки, укрепляющие иммунитет, улучшающие пищеварение и поднимающие настроение, особенно в серые зимние дни. Сухофрукты, в свою очередь, – изюм, курага, чернослив, инжир и финики – представляют собой концентрированный источник энергии и полезных веществ. Богатые сахарами, минералами (калием, магнием, железом) и органическими кислотами, они словно батарейки, обеспечивающие организм быстрой энергией, нормализующие работу кишечника и поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Однако, как и с любым лакомством, важно соблюдать меру. Сухофрукты, как предупреждает нутрициолог, обладают высокой калорийностью, поэтому их стоит использовать в умеренных количествах, словно приправляя блюдо щепоткой специй, а не высыпая всю банку.

При заваривании чая со свежими и сухофруктами, Светлана Синиченко рекомендует использовать в качестве основы зеленый или белый чай. Они мягко раскрывают вкус фруктов, не перебивая их аромат, словно аккомпанируя солисту на сцене. Главное – не использовать крутой кипяток, который может "обжечь" нежные компоненты напитка. Оптимальная температура воды – 70–85 °C, словно деликатное прикосновение. Для любителей насыщенного напитка подойдет черный чай, он придаст напитку более сильный характер, словно добавит баритон в хор.

Чтобы приготовить этот чудо-напиток, нутрициолог советует:

– Нарежьте свежие фрукты небольшими дольками, например, половинку яблока или апельсина, словно готовя фруктовый салат в миниатюре. Добавьте горсть сухофруктов, буквально по паре штук каждого вида, чтобы не переборщить со сладостью, словно добавляя капельку меда. Залейте фруктовую смесь горячей водой и дайте настояться 10–15 минут, чтобы все ароматы и полезные вещества раскрылись в полной мере, словно давая чайному мастеру время создать шедевр. При желании напиток можно подсластить медом, но добавляйте его в остывший до 40–50 °C чай, чтобы сохранить полезные ферменты, словно заботясь о каждой капле пользы.

Светлана Синиченко подчеркивает, что такой чай отлично подходит для утреннего пробуждения, словно бодрящий утренний душ, или для вечернего расслабления, словно теплая ванна с лавандой, особенно если использовать успокаивающие компоненты, такие как груша или финики. Чай с цитрусовыми и имбирем, напротив, бодрит и согревает, словно лучик солнца в ненастный день, и идеально подходит для профилактики простуды.

Однако, стоит помнить о возможных противопоказаниях. Чай со свежими и сухофруктами может представлять угрозу в случае индивидуальной непереносимости или сахарного диабета, когда нужно тщательно контролировать количество потребляемых сахаров. Но даже в этих случаях, как уверяет специалист, можно найти баланс, используя менее сладкие варианты, например, ягоды или яблоки без добавления изюма или фиников, словно создавая диетическую версию любимого блюда.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+