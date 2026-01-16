Нутрициолог рассказала о пользе чая со свежими и сухофруктами и дала рекомендации по его приготовлению

Фото из архива "ПроГорода"

Чай, настоянный на сочных ломтиках свежих фруктов и приправленный сладостью сухофруктов, – это не просто напиток, а целая симфония вкусов и ароматов, наполненная витаминами и энергией. Он становится достойной альтернативой приторным газировкам и магазинным сокам, особенно в холодное время года, когда организм нуждается в дополнительной поддержке. О полезных свойствах этого согревающего эликсира рассказала российский нутрициолог Светлана Синиченко в интервью для sb.by. По словам эксперта, свежие фрукты, такие как сочные яблоки, душистые груши, солнечные цитрусовые и экзотические киви, а также спелые ягоды – это настоящие кладези витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Они словно маленькие солнышки, укрепляющие иммунитет, улучшающие пищеварение и поднимающие настроение, особенно в серые зимние дни. Сухофрукты, в свою очередь, – изюм, курага, чернослив, инжир и финики – представляют собой концентрированный источник энергии и полезных веществ. Богатые сахарами, минералами (калием, магнием, железом) и органическими кислотами, они словно батарейки, обеспечивающие организм быстрой энергией, нормализующие работу кишечника и поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Однако, как и с любым лакомством, важно соблюдать меру. Сухофрукты, как предупреждает нутрициолог, обладают высокой калорийностью, поэтому их стоит использовать в умеренных количествах, словно приправляя блюдо щепоткой специй, а не высыпая всю банку.