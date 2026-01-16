Оплата за холодную воду вырастет втрое: как избежать непомерных счетов ЖКХ
- 15:17 16 января
- Иван Скоробогатов
С наступлением 2026 года плата за воду для тех, у кого нет исправных счетчиков, возрастет в геометрической прогрессии – в три раза. Таковы новые правила игры на коммунальном поле, но существуют способы обойти это повышение, словно лабиринт, который ведет к более умеренным суммам в квитанциях, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Самый простой и очевидный путь – установить индивидуальный прибор учета холодной воды, словно поставить надежный маяк, чтобы отслеживать личное потребление. Но что делать, если это технически невозможно? Представим себе аварийный дом, словно старый корабль, который вот-вот пойдет ко дну, или здание коридорного типа, словно лабиринт, где сложно провести индивидуальные коммуникации. В таких случаях необходимо получить официальное подтверждение от управляющей компании – своеобразную "охранную грамоту", удостоверяющую невозможность установки счетчика.
С этой справкой, словно с волшебным ключом, необходимо обратиться в организацию, занимающуюся начислением платы за коммунальные услуги (управляющую компанию или Единый расчетный центр), и настоять на расчете по стандартному нормативу, без применения тройного повышающего коэффициента, словно требовать справедливости в суде.
До конца 2025 года для тех, у кого отсутствовал счетчик, действовал повышенный коэффициент, равный 1,5. Однако, как отметила Разворотнева, эта мера оказалась недостаточно эффективной: "Водоканалы недополучали значительные суммы за воду", словно в бюджете образовалась большая дыра, которую необходимо было залатать.
Таким образом, у собственников есть два пути: либо установить счетчик и платить по факту потребления, словно вести точный учет своих расходов, либо получить официальное подтверждение невозможности установки прибора учета и платить по нормативу, словно выбрать компромиссное решение. В любом случае, знание своих прав и активная позиция помогут избежать необоснованно высоких расходов на воду, словно уберечь свой кошелек от ненужных трат.
