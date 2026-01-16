Оплата за холодную воду вырастет втрое: как избежать непомерных счетов ЖКХ

С наступлением 2026 года плата за воду для тех, у кого нет исправных счетчиков, возрастет в геометрической прогрессии – в три раза. Таковы новые правила игры на коммунальном поле, но существуют способы обойти это повышение, словно лабиринт, который ведет к более умеренным суммам в квитанциях, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Самый простой и очевидный путь – установить индивидуальный прибор учета холодной воды, словно поставить надежный маяк, чтобы отслеживать личное потребление. Но что делать, если это технически невозможно? Представим себе аварийный дом, словно старый корабль, который вот-вот пойдет ко дну, или здание коридорного типа, словно лабиринт, где сложно провести индивидуальные коммуникации. В таких случаях необходимо получить официальное подтверждение от управляющей компании – своеобразную "охранную грамоту", удостоверяющую невозможность установки счетчика.