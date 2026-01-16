Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

«Чижик» заманивает ценами: где ловушка в дешевом ассортименте и какие продуктовые находки заставляют меня возвращаться

«Чижик» заманивает ценами: где ловушка в дешевом ассортименте и какие продуктовые находки заставляют меня возвращатьсяФото из архива "ПроГорода"

Поход в "Чижик" – это словно азартная игра в охотников за сокровищами. Словно сирена, дикие скидки манят, предлагая носки по цене чашки кофе или кроссовки по цене билета в кино. Но, как только переступаешь порог, понимаешь, что возвращаться тебя заставляет вовсе не это, а парочка проверенных гастрономических хитов, словно верные друзья, которых всегда приятно видеть. Между этими двумя полюсами и разворачивается драма покупательского выбора, где каждый раз приходится балансировать на грани.

Западня "девятирублёвого рая"

Путешествие по "Чижику" часто начинается с коварной ловушки. Входные стойки и мобильное приложение пестрят заманчивыми предложениями, словно рождественская елка, увешанная яркими игрушками: полотенце по цене жвачки, книга по цене проезда в автобусе, садовые перчатки по цене чаевых. Сердце начинает биться чаще, а мозг автоматически включает режим "захватить, пока не разобрали". Но здесь и кроется коварный план. Товары за минимальную цену – это, как правило, жалкие остатки былой роскоши, словно последний кусок пирога на тарелке. Ты зашел за хлебом насущным и молоком, чтобы сварить кашу на завтрак, а выходишь с парой перчаток, которые вряд ли наденешь, блокнотом, который будет пылиться на полке, и ощущением сомнительной выгоды. Набор из десяти пар носков по цене одного латте – заманчиво, конечно. Но действительно ли тебе сейчас нужны десять пар носков, словно армии солдат? Акции заманивают, создавая фантомное ощущение тотальной экономии, а в итоге заставляют покупать то, без чего ты прекрасно обошелся бы, словно ненужный сувенир в путешествии. Это гениальный маркетинговый ход, на который попадаются все, как мухи в паутину. Секрет выживания – четко разделять "необходимое" от "супервыгодного", словно отделять зерна от плевел. Иначе корзина будет набита до отказа, а холодильник будет жалобно смотреть на тебя своей пустотой.

Гастрономические якоря: что здесь действительно стоит внимания

Но "Чижик" стоит на ногах не благодаря носкам, словно дом, построенный на песке. Секрет его успеха гораздо глубже. У него есть свои гастрономические якоря, словно маяки, указывающие путь в бушующем море скидок, ради которых люди готовы терпеть толчею у полок и хаос разбросанных товаров. Например, колбасные изделия от Verneri – для многих это абсолютный фаворит, словно старый друг, которого всегда приятно видеть. Бекон, сосиски, сардельки – качество остается стабильным, словно швейцарские часы, а цена приятно радует кошелек. Замороженные продукты тоже не подкачивают, словно домашняя еда, приготовленная с любовью: наггетсы, которые вызывают восторг у детей, словно волшебная пилюля, картофель фри, по вкусу не уступающий ресторанному, словно изысканное блюдо от шеф-повара, чебуреки, которые, вопреки своей цене, оказываются на удивление сочными и аппетитными. Это не случайное везение, а те самые ценные находки, словно самородки золота, которые и формируют покупательскую лояльность, как нити, связывающие с любимым местом. Когда знаешь, что в любом "Чижике" тебя ждет вкусный бекон для утреннего сэндвича, словно привет из дома, то прощаешь ему садовые грабли, случайно оказавшиеся в проходе, по смешной цене.

Зона риска и искусство баланса

Жизнь не идеальна, и "Чижик" не исключение. Сыры, за исключением пармезана, зачастую разочаровывают, словно невыполненное обещание. Творожные массы и сырки могут показаться пустыми на вкус, словно бездушные копии. Мороженое в основном неплохое, но иногда попадаются и провальные варианты, словно лотерейный билет, где выигрыш маловероятен. Цены на шоколад и йогурты в некоторых случаях проигрывают акциям в крупных сетевых магазинах, словно битва Давида с Голиафом. Весь смысл покупок в "Чижике" сводится к тому, чтобы составить свою личную карту магазина, словно путеводитель по джунглям: здесь бери смело – это настоящий хит, там – лучше обойти стороной, чтобы не разочароваться. "Чижик" привлекает своими ценами, словно магнит, но удерживают тебя именно те, четко определенные позиции, которые проверены временем и личным опытом. Он становится не основным магазином, а скорее выгодным дополнением, словно секретное место, где можно недорого купить пару-тройку нужных вещей и поймать удачу за хвост, купив что-нибудь полезное для дома по смешной цене. Главное – не позволить этой удаче управлять твоим списком покупок, словно хитрому игроку в покер. Умение видеть возможности и оставаться верным своим принципам – вот главный секрет успешного похода в "Чижик".

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+