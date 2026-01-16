Свеклу теперь всегда варю в пакете: и почему я раньше не знала о таком методе - 25 минут и готово

Приближается сезон оливье и селедки под шубой – время, когда свекла становится королевой стола. Но процесс ее приготовления часто превращается в настоящую эпопею. Традиционная варка отнимает уйму времени, а запекание в духовке кажется расточительным, когда нужно всего пара корнеплодов. Двухчасовое бдение у плиты, гора грязной посуды, риск "убежавшей" воды, водянистый овощ без вкуса и специфический аромат, расползающийся по всей квартире – вот далеко не полный список "прелестей" классического способа. Но существует метод, который я протестировала лично. Относилась к нему с изрядной долей скепсиса, но результат меня приятно удивил.

Для реализации этого "кулинарного фокуса" потребуется обычный полиэтиленовый пакет (целый, без дырок), вместительная кастрюля и источник тепла. Свеклу необходимо тщательно вымыть, затем нарезать на четверти и очистить от кожуры (либо сначала очистить, а потом нарезать – кому как удобнее). Крупные экземпляры лучше разрезать на 6 частей, а мелким достаточно половинок. Подготовленные куски отправляются в пакет с щедрой ложкой сахара. Сахар играет ключевую роль в сохранении насыщенного бордового цвета свеклы и, возможно, немного ускоряет процесс приготовления. Так что, это не просто прихоть – это необходимость!