Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Свеклу теперь всегда варю в пакете: и почему я раньше не знала о таком методе - 25 минут и готово

Свеклу теперь всегда варю в пакете: и почему я раньше не знала о таком методе - 25 минут и готовоСоздано в Шедевруме

Приближается сезон оливье и селедки под шубой – время, когда свекла становится королевой стола. Но процесс ее приготовления часто превращается в настоящую эпопею. Традиционная варка отнимает уйму времени, а запекание в духовке кажется расточительным, когда нужно всего пара корнеплодов.

Двухчасовое бдение у плиты, гора грязной посуды, риск "убежавшей" воды, водянистый овощ без вкуса и специфический аромат, расползающийся по всей квартире – вот далеко не полный список "прелестей" классического способа. Но существует метод, который я протестировала лично. Относилась к нему с изрядной долей скепсиса, но результат меня приятно удивил.

Для реализации этого "кулинарного фокуса" потребуется обычный полиэтиленовый пакет (целый, без дырок), вместительная кастрюля и источник тепла. Свеклу необходимо тщательно вымыть, затем нарезать на четверти и очистить от кожуры (либо сначала очистить, а потом нарезать – кому как удобнее). Крупные экземпляры лучше разрезать на 6 частей, а мелким достаточно половинок. Подготовленные куски отправляются в пакет с щедрой ложкой сахара. Сахар играет ключевую роль в сохранении насыщенного бордового цвета свеклы и, возможно, немного ускоряет процесс приготовления. Так что, это не просто прихоть – это необходимость!

Из пакета нужно максимально выпустить воздух, иначе он будет "прыгать" по кастрюле, мешая равномерному приготовлению. Затем плотно завязываем пакет и опускаем его в кастрюлю с кипящей (или холодной, но тогда время варки увеличится) водой. Ставим таймер на 25 минут (для крупных кусков – 30).

По истечении этого времени достаем пакет, сливаем горячую воду и помещаем свеклу на 5 минут в ледяную ванну. В итоге получаем красивый, мягкий и яркий овощ, лишенный излишней влаги и готовый стать звездой новогоднего салата.

Преимущества варки свеклы в пакете неоспоримы: чистая посуда, экономия времени и энергии, отсутствие раздражающего запаха, улучшение вкусовых качеств, сохранение сочного цвета и отсутствие прямого контакта с водой, что предотвращает "размывание" вкуса. Единственный нюанс – у людей с богатым воображением могут возникнуть опасения насчет безопасности пластика. Но, если задуматься, крупы в пакетиках мы варим без тени сомнения.

А как насчет вареной колбасы в пленке? Если сомнения все же гложут, можно использовать рукав для запекания, который выдерживает высокие температуры. Его нужно просто плотно завязать. В любом случае, этот метод – отличная альтернатива традиционной варке, позволяющая сэкономить время и сохранить полезные свойства свеклы.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+