Свеклу теперь всегда варю в пакете: и почему я раньше не знала о таком методе - 25 минут и готово
- 10:15 16 января
- Иван Скоробогатов
Приближается сезон оливье и селедки под шубой – время, когда свекла становится королевой стола. Но процесс ее приготовления часто превращается в настоящую эпопею. Традиционная варка отнимает уйму времени, а запекание в духовке кажется расточительным, когда нужно всего пара корнеплодов.
Двухчасовое бдение у плиты, гора грязной посуды, риск "убежавшей" воды, водянистый овощ без вкуса и специфический аромат, расползающийся по всей квартире – вот далеко не полный список "прелестей" классического способа. Но существует метод, который я протестировала лично. Относилась к нему с изрядной долей скепсиса, но результат меня приятно удивил.
Для реализации этого "кулинарного фокуса" потребуется обычный полиэтиленовый пакет (целый, без дырок), вместительная кастрюля и источник тепла. Свеклу необходимо тщательно вымыть, затем нарезать на четверти и очистить от кожуры (либо сначала очистить, а потом нарезать – кому как удобнее). Крупные экземпляры лучше разрезать на 6 частей, а мелким достаточно половинок. Подготовленные куски отправляются в пакет с щедрой ложкой сахара. Сахар играет ключевую роль в сохранении насыщенного бордового цвета свеклы и, возможно, немного ускоряет процесс приготовления. Так что, это не просто прихоть – это необходимость!
Из пакета нужно максимально выпустить воздух, иначе он будет "прыгать" по кастрюле, мешая равномерному приготовлению. Затем плотно завязываем пакет и опускаем его в кастрюлю с кипящей (или холодной, но тогда время варки увеличится) водой. Ставим таймер на 25 минут (для крупных кусков – 30).
По истечении этого времени достаем пакет, сливаем горячую воду и помещаем свеклу на 5 минут в ледяную ванну. В итоге получаем красивый, мягкий и яркий овощ, лишенный излишней влаги и готовый стать звездой новогоднего салата.
Преимущества варки свеклы в пакете неоспоримы: чистая посуда, экономия времени и энергии, отсутствие раздражающего запаха, улучшение вкусовых качеств, сохранение сочного цвета и отсутствие прямого контакта с водой, что предотвращает "размывание" вкуса. Единственный нюанс – у людей с богатым воображением могут возникнуть опасения насчет безопасности пластика. Но, если задуматься, крупы в пакетиках мы варим без тени сомнения.
А как насчет вареной колбасы в пленке? Если сомнения все же гложут, можно использовать рукав для запекания, который выдерживает высокие температуры. Его нужно просто плотно завязать. В любом случае, этот метод – отличная альтернатива традиционной варке, позволяющая сэкономить время и сохранить полезные свойства свеклы.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник