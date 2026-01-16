Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В "Фикс Прайс" нашла бытовые мелочи, которые облегчают жизнь: у каждой хозяйки это должно быть

В "Фикс Прайс" нашла бытовые мелочи, которые облегчают жизнь: у каждой хозяйки это должно быть

Fix Price давно перестал быть просто магазином – это место, где находишь небольшие бытовые решения, реально облегчающие жизнь. За годы я собрала личный список "must-have" товаров для дома – вещи, которые стали незаменимыми помощниками и которыми хочется поделиться.

  1. Термоэтикетки: Мелочь, но с огромной пользой. Представьте себе баночки с крупами, специями или остатками еды, все аккуратно подписанные. Больше не перепутаешь соль с сахаром. Гости удивляются профессиональному подходу к хранению продуктов!
  2. Одноразовые Алюминиевые Формы для Запекания: Настоящее спасение в будни. Рыба, овощи или десерт готовятся без лишней головной боли, а после использования форму можно просто выбросить. Никакой грязной посуды и траты времени на мытье.
  3. Вакуумные Пакеты с Ароматом: Моя страсть. В них убираю сезонную одежду, постельное бельё или мягкие игрушки. Аромат делает хранение не только аккуратным, но и приятным. Представьте, открываете шкаф, а оттуда веет ароматом свежести, а не "залежалостью".
  4. Антистатик: Это просто волшебство. Шторы, пледы и зимние вещи больше не электризуются, а одежда не липнет к колготкам и свитерам. Больше никакой статики и дискомфорта.
  5. Перекись Водорода: Универсальный солдат в быту. От уборки до отбеливания вещей, от дезинфекции ран до удаления пятен на кухонных поверхностях. Этот маленький флакончик – must-have в каждом доме.
  6. Меламиновые Губки: Уборка превращается в игру. Любое пятно на столешнице, стенке духовки или даже на кроссовках исчезает без химии – берешь, протираешь, и всё блестит. Волшебство, не иначе.
  7. Ловушки Цвета для Стиральной Машины: Спасают яркость старых вещей и не дают новым полинять на остальное бельё. Ваши вещи всегда будут как новые.
  8. Маленький Аккумуляторный Пылесос: Мой главный помощник в борьбе с беспорядком. Он легко убирает крошки после завтрака, шерсть домашних животных или мелкий мусор с полок и диванов. Легкий, компактный, а эффект как от полноценной уборки.

Каждая из этих вещей делает дом более организованным, уютным и удобным, превращая бытовые рутинные задачи в простые и приятные моменты. Попробуйте, и вы увидите, как маленькие покупки могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+