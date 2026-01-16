Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

5 товаров из Фикс Прайса, которые я всегда беру, и 5 — которые лучше не трогать: чек-лист от постоянного покупателя

5 товаров из Фикс Прайса, которые я всегда беру, и 5 — которые лучше не трогать: чек-лист от постоянного покупателя

Посещение магазина "Фикс Прайс" стало для одного покупателя своеобразной школой жизни. Постепенно он научился отличать "зерна от плевел", безошибочно определяя полезные товары и избегая ненужных трат. Это умение экономит не только кошелек, но и драгоценное время.

В его личном топе выгодных покупок особое место занимают консервы: горошек, кукуруза, тушенка. Эти продукты – словно "палочка-выручалочка" на любой случай: всегда доступны, проверены временем и экономят время на готовке. Они служат надежным запасом на случай непредвиденных ситуаций или просто быстрого перекуса.

Вешалки – ещё один незаменимый товар. Пластиковые и деревянные модели доступны по цене, идеально подходят для сезонной смены гардероба и поддержания порядка в шкафу. Даже если какая-то сломается – не беда, ведь их стоимость не ударит по бюджету.

Простые кружки – приятное дополнение к списку полезных вещей. Они прочные, поднимают настроение за утренним кофе или чаем благодаря симпатичному дизайну.

Губки для посуды закупаются оптом из-за их низкой цены, обильной пены и долговечности. Они ничем не уступают дорогим аналогам, что делает их действительно выгодным выбором.

Бумажные полотенца и туалетная бумага неизменно присутствуют в списке покупок, так как пополнять запасы этих товаров просто и недорого.

Однако, есть товары, которые он обходит стороной, словно опасные рифы. Например, синтетические шапки. Колючие, вызывающие потливость и выглядящие непрезентабельно, они не стоят внимания. Вместо них лучше поискать комфортные головные уборы в специализированных магазинах.

Силиконовая кухонная утварь, такая как лопатки и коврики для выпечки, часто разочаровывает. Химический запах, быстрая потеря формы и неудобство в использовании – вот лишь некоторые недостатки. Для кулинарных свершений лучше выбирать проверенные бренды, зарекомендовавшие себя высоким качеством и долговечностью.

Пластиковые разделочные доски, аналогично, не лучший выбор. Тонкие, гнущиеся и быстро изнашивающиеся, они небезопасны с точки зрения гигиены. Одна качественная деревянная или стеклянная доска прослужит гораздо дольше и будет безопаснее в использовании.

Декоративная косметика из "Фикс Прайса" не вызывает доверия из-за сомнительного состава и неэффективности. Его кожа, словно королевская особа, требует только проверенные средства с безопасными компонентами. Поэтому он предпочитает более качественные бренды.

Гели для душа также не всегда оправдывают ожидания. Резкий аромат, скудная пена и сухость после использования – вот лишь некоторые недостатки. Для личной гигиены он выбирает мягкие и увлажняющие средства, пусть и более дорогие, но более эффективные и безопасные для кожи.

В итоге, "Фикс Прайс" – подходящее место для покупки бытовых мелочей и создания запасов, но не для всего подряд. Главное – уметь выбирать действительно нужные вещи, остальное лучше оставить на полке, словно нераскрытую книгу, которая может разочаровать.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+