"Пусть лучше сгниют на ветке": хозяин мандариновой плантации в Абхазии рассказал, почему не продает фрукты в Россию

Звонок из России с предложением за тонну мандаринов по цене ниже затрат на сборщиков стал точкой кипения. Абхазский фермер с десятилетним стажем работы в этой сфере решил не финансировать убытки из собственного кармана и предпочтет оставить часть урожая на ветвях, чем отдать даром.

Эта история повторяется из сезона в сезон. С приходом осени начинают поступать звонки от российских оптовиков с обещаниями реализовать весь объем продукции в кратчайшие сроки и за наличный расчет. Однако, когда дело доходит до цены, начинается психологическое давление: "Мандарины все равно испортятся, берите, что дают". Фермер слышит о кризисе и ослаблении рынка, но при этом прекрасно знает, что эти же самые мандарины впоследствии реализуются в России по ценам, значительно превышающим закупочные.

Производитель не возражает против сотрудничества с Россией как основным рынком сбыта, но решительно выступает против отношения, унижающего его достоинство. Некоторые покупатели прямо заявляют: "Абхазия – бедная страна, вам любые деньги нужны". Такое отношение полностью игнорирует целый год кропотливой работы, включающей обрезку деревьев, полив, защиту от вредителей, оплату труда работников, приобретение удобрений и техники. Каждый сезон требует значительных инвестиций, о которых перекупщики даже не вспоминают.

Отказ от реализации продукции по цене ниже себестоимости – это не способ привлечь внимание. Каждый год часть урожая действительно остается несобранной, и это – обдуманный шаг. Согласие на демпинговые цены приведет к дестабилизации рынка и станет сигналом для молодежи о бесперспективности работы в сельском хозяйстве. Если оптовики осознают, что фермер в конечном итоге уступит в конце сезона, они будут ежегодно выжидать и оказывать давление до последнего момента.

Однако, существуют и добросовестные партнеры. С теми, кто предлагает адекватные цены и уважает труд фермера, сотрудничество длится годами, заключаются предварительные контракты, и инвестиции направляются на повышение качества продукции. Но на одного честного партнера приходится несколько тех, кто приезжает с предубеждением: "вы будете рады любой копейке". С такими разговор предельно короткий.

Слова о мандаринах, оставленных гнить, стали ответом на фразу очередного покупателя: "Ваши мандарины никому не нужны, кроме России". Для производителя это вопрос не только прибыли, но и самоуважения. Когда наемные работники день за днем собирают урожай, а год может оказаться неудачным из-за заморозков или болезней, предложение цены, "вполне приемлемой для абхазского фермера", равносильно оскорблению.

Торговля и жесткие переговоры – нормальное явление в экономике. Но обесценивание труда лишь по причине того, что производитель находится по ту сторону границы, недопустимо. Абхазские мандарины ничем не уступают тем, что можно увидеть на прилавках крупных торговых сетей. В них вложено столько же труда, солнечного света и энергии земли. Гниющие плоды на деревьях – это меньшее зло, чем чувство, что тебя лишили права на достойную оплату.

