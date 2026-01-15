"Пусть лучше сгниют на ветке": хозяин мандариновой плантации в Абхазии рассказал, почему не продает фрукты в Россию

Создано в Шедевруме

Звонок из России с предложением за тонну мандаринов по цене ниже затрат на сборщиков стал точкой кипения. Абхазский фермер с десятилетним стажем работы в этой сфере решил не финансировать убытки из собственного кармана и предпочтет оставить часть урожая на ветвях, чем отдать даром. Эта история повторяется из сезона в сезон. С приходом осени начинают поступать звонки от российских оптовиков с обещаниями реализовать весь объем продукции в кратчайшие сроки и за наличный расчет. Однако, когда дело доходит до цены, начинается психологическое давление: "Мандарины все равно испортятся, берите, что дают". Фермер слышит о кризисе и ослаблении рынка, но при этом прекрасно знает, что эти же самые мандарины впоследствии реализуются в России по ценам, значительно превышающим закупочные.

Производитель не возражает против сотрудничества с Россией как основным рынком сбыта, но решительно выступает против отношения, унижающего его достоинство. Некоторые покупатели прямо заявляют: "Абхазия – бедная страна, вам любые деньги нужны". Такое отношение полностью игнорирует целый год кропотливой работы, включающей обрезку деревьев, полив, защиту от вредителей, оплату труда работников, приобретение удобрений и техники. Каждый сезон требует значительных инвестиций, о которых перекупщики даже не вспоминают.