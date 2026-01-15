16 полезных и недорогих вещей для кухни и дома из "Светофора": купила сама и вам советую

Если ваша цель – обустроить дом с умом и минимальными расходами, хозяйственный отдел "Светофора" заслуживает вашего внимания. Здесь цены ощутимо ниже, чем в большинстве сетевых магазинов, а ассортимент охватывает широкий спектр повседневных нужд: от кухонной утвари и средств для уборки до базовой одежды. Мебель временно исчезла с полок, но остальной ассортимент полон интересных находок. Делюсь личным опытом: что действительно стоит положить в корзину.

Стеклянная посуда в "Светофоре" – это удачное сочетание доступности и приятного внешнего вида. Например, опаловая тарелка диаметром 19 см всего за 74 рубля стала моей любимицей. Она прочная, легко переносит машинную мойку и выглядит достаточно аккуратно даже для неформального приема гостей. За время активного использования (покупала несколько штук) ни разу не треснула и не скололась.

Рядом приметила глубокий салатник объемом около литра с изящными волнистыми краями – за 107 рублей. Он приятно увесистый и комфортно лежит в руке. В нём удобно не только подавать салат, но и замешивать тесто или мариновать овощи. Отличный вариант для большой семьи или праздничного стола.

Особенную радость вызвал набор из трёх контейнеров из боросиликатного стекла за 420 рублей. Это то самое термостойкое стекло, которое спокойно переносит резкие перепады температур. Контейнеры можно смело перемещать из холодильника прямо в микроволновку. Крышки, правда, пластиковые, но плотно прилегают и не пропускают запахи.

Для любителей красивой сервировки рекомендую обратить внимание на прямоугольное стеклянное плато (36×15 см) за 180 рублей. На нём эффектно смотрятся сырные нарезки, фрукты или канапе. А еще мне попался набор из шести низких стаканов с новогодним декором – 240 рублей за комплект. Декор, конечно, сезонный, но сами стаканы универсальные и подойдут для сока, лимонада или смузи.

Хозяйственные мелочи и бытовая химия: без лишних сожалений

Здесь я предпочитаю покупать то, что не жалко заменить. Например, набор из 13 губок для посуды за 62 рубля – они отлично справляются со своей задачей, а когда изнашиваются, их можно без сожаления выбросить и взять новые. Никаких "трагедий бюджета".

Из бытовой химии советую обратить внимание на два средства:

"Глорикс" с распылителем (500 мл за 134 рубля) – эффективно удаляет жир с кухонной плиты и вытяжки. По своим свойствам не уступает более дорогим брендам.

Классический "Крот" (1 литр за 77 рублей) – всегда держу под раковиной в качестве профилактики засоров. Это как "страховка" от проблем с канализацией.

Также приобрела точилку для ножей с тремя абразивными прорезями за 108 рублей. Дома ножи тупятся очень быстро, особенно при интенсивном использовании. Эта точилка, несмотря на свою скромную цену, реально возвращает лезвиям остроту – проверено лично.

Техника и организация пространства: полезные находки по скромной цене

Среди техники привлек внимание вакуумный упаковщик за 488 рублей (в комплекте – 10 пакетов). Цена кажется слишком привлекательной, но для эпизодического использования – например, для заморозки мяса, приготовления полуфабрикатов или продления срока годности сыра – он вполне подходит.

Ещё заметила чайник из закалённого стекла (1,8 л, 1500 Вт) за 767 рублей. В нём есть автоматическое отключение при закипании и возможность контролировать уровень воды через прозрачные стенки. Если вам нужен недорогой чайник не из пластика – это достойный вариант.

Для организации хранения мелочей понравилась трёхъярусная пластиковая этажерка высотой 55 см за 769 рублей. Она легко собирается без каких-либо инструментов и не занимает много места. Её можно использовать в кладовке, на балконе (например, для рассады) или в гараже.

Одежда и дополнительные мелочи: простые и практичные решения

В отделе одежды всегда можно найти простые, но полезные вещи. В этот раз я нашла:

Мужские трикотажные штаны с карманами (размеры 46–58) за 494 рубля – тонкий материал, идеальный для дома или тёплого времени года.

Стёганая куртка-бомбер на синтепоне за 1147 рублей – демисезонная, без излишеств, но с хорошим выбором размеров и расцветок.

Кроме того, купила фанерную разделочную доску с ярким принтом за 99 рублей – отлично подходит для нарезки зелени или подачи бутербродов. А также набор ароматических пластинок (3 штуки с разными запахами) за 145 рублей. Одну положила в шкаф с постельным бельём – теперь там приятно пахнет свежестью.

В итоге, "Светофор" остаётся местом, где можно разумно сэкономить без ущерба для комфорта. Большинство товаров здесь – это не предметы роскоши, а честные, функциональные вещи для обустройства повседневного быта.

