Как убрать пигментные пятна: 3 копеечных средства, которые работали еще до появления косметологов

Пигментные пятна – эти незваные гости появляются постепенно, сначала одиноким разведчиком, затем целой армией. К зрелому возрасту многие обнаруживают на руках и лице эти отметины времени, которые с каждым годом становятся все более заметными. Современная косметология предлагает широкий арсенал дорогостоящих процедур, но не стоит забывать о методах, проверенных поколениями. Эти советы – не просто пережитки прошлого, а выверенная временем стратегия для достижения ровного тона кожи.

Пигментные пятна – это участки, где меланин, защитный пигмент нашей кожи, начинает скапливаться в избытке. Главный виновник этого процесса – солнечное излучение. Ультрафиолет стимулирует меланоциты (клетки, вырабатывающие меланин) работать в усиленном режиме. С возрастом, после беременности или из-за гормональных изменений этот процесс может выйти из-под контроля, и меланин распределяется неравномерно, образуя пятна. Генетическая предрасположенность также играет роль: если у ваших близких родственников была такая проблема, профилактику стоит начинать заранее.