Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жир

Сорт "Юбилейный Тарасенко" – это не просто томат, это памятник труду легендарного селекционера Федора Тарасенко. Этот индетерминантный сорт (то есть, с неограниченным ростом) – настоящий подарок для садовода, способный удивить даже самых опытных огородников. Прекрасно чувствуя себя как в теплице, так и в открытом грунте, "Юбилейный Тарасенко" отличается превосходной урожайностью, восхитительным вкусом и завидной неприхотливостью.

Представьте себе: с одного куста можно собрать до 10 кг сочных плодов! Томаты формируются на изящных кистях, словно яркие бусы, и поражают своим насыщенным красным цветом, плотностью и весом до 200 граммов. На каждой кисти красуется до 30 помидоров, создавая поистине завораживающее зрелище, как пишет портал ogorod.ru.