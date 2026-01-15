Не томат, а хит сезона-2025: на кисти 30 плодов по 200 гр, а куст отдаст 10 кг урожая — плодоносит до осени
- 18:03 15 января
- Дмитрий Перцев
Сорт "Юбилейный Тарасенко" – это не просто томат, это памятник труду легендарного селекционера Федора Тарасенко. Этот индетерминантный сорт (то есть, с неограниченным ростом) – настоящий подарок для садовода, способный удивить даже самых опытных огородников. Прекрасно чувствуя себя как в теплице, так и в открытом грунте, "Юбилейный Тарасенко" отличается превосходной урожайностью, восхитительным вкусом и завидной неприхотливостью.
Представьте себе: с одного куста можно собрать до 10 кг сочных плодов! Томаты формируются на изящных кистях, словно яркие бусы, и поражают своим насыщенным красным цветом, плотностью и весом до 200 граммов. На каждой кисти красуется до 30 помидоров, создавая поистине завораживающее зрелище, как пишет портал ogorod.ru.
"Юбилейный Тарасенко" – это не только красота, но и практичность. Эти томаты обладают отличной лёжкостью благодаря плотной кожице, что позволяет им без проблем переносить транспортировку. Их универсальность также неоспорима: они прекрасно подходят как для приготовления свежих салатов, так и для консервирования. И вишенка на торте – устойчивость к фитофторозу и кладоспориозу, двум злейшим врагам томатов.
Высокая урожайность "Юбилейного Тарасенко" сочетается с продолжительным периодом плодоношения, который длится до самой осени. При всех этих достоинствах, сорт остается удивительно нетребовательным к условиям выращивания, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов и тех, кто ценит свое время.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник