5 товаров из "Светофора", которые можно брать смело, и 5 - которые лучше обходить стороной: чек-лист от постоянного покупателя

"Светофор" для меня давно перестал быть просто магазином эконом-класса. Это, скорее, личный полигон для оттачивания навыков бюджетного планирования. Как человеку с постоянной потребностью в строительстве, ремонте и обустройстве своего участка, мне, как никому другому, знакомо ощущение стремительно утекающих финансов на расходники. И вот в этот момент на сцену выходит "Светофор" – мой островок стабильности в бушующем море хозяйственных нужд.

Я прекрасно осознаю, что в "Светофоре" очень легко поддаться соблазну импульсивных покупок. Заманчивые цены так и манят наполнить корзину всем подряд. Именно поэтому каждый поход в этот магазин я тщательно планирую, вооружившись строгим списком. И вот к каким выводам я пришла опытным путем: где "Светофор" действительно оказывает неоценимую помощь, а от каких покупок лучше воздержаться.