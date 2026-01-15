В 2026 году для части россиян в два раза увеличится плата за воду

Правительство приняло решение повысить коэффициент для расчета платы за холодную воду в квартирах без счетчиков. Он вырастет с 1,5 до 3. Теперь тем, кто не установил прибор учета, придется платить за воду по нормативу, умноженному на три. Представьте: если норматив 10 кубометров, платить придется как за 30. Об этом сообщила "Российская газета".

Эта мера не затронет лишь те квартиры, где установка счетчиков действительно невозможна с технической точки зрения. В остальном, цель очевидна: стимулировать россиян к переходу на учет потребления воды. По закону это требовалось сделать еще в 2012 году, но, как показывает практика, работает принцип "пока гром не грянет…". В Москве эта инициатива уже дала плоды – доля квартир со счетчиками возросла с 80% в 2015 году до 90% в 2024-м. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 84%.