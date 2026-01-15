Логотип новостного портала Прогород
В 2026 году для части россиян в два раза увеличится плата за воду

В 2026 году для части россиян в два раза увеличится плата за воду

Правительство приняло решение повысить коэффициент для расчета платы за холодную воду в квартирах без счетчиков. Он вырастет с 1,5 до 3. Теперь тем, кто не установил прибор учета, придется платить за воду по нормативу, умноженному на три. Представьте: если норматив 10 кубометров, платить придется как за 30. Об этом сообщила "Российская газета".

Эта мера не затронет лишь те квартиры, где установка счетчиков действительно невозможна с технической точки зрения. В остальном, цель очевидна: стимулировать россиян к переходу на учет потребления воды. По закону это требовалось сделать еще в 2012 году, но, как показывает практика, работает принцип "пока гром не грянет…". В Москве эта инициатива уже дала плоды – доля квартир со счетчиками возросла с 80% в 2015 году до 90% в 2024-м. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 84%.

Стоит отметить несколько важных моментов. Повышающий коэффициент относится только к холодной воде. Он никак не повлияет на плату за горячее водоснабжение и электроэнергию. При этом, расходы на холодную воду, как правило, составляют не более 10% от общей коммунальной нагрузки.

Аналогичное правило с коэффициентом 3 будет применяться, если вовремя не проведена поверка счетчика. В этом случае сначала плату начислят по среднему потреблению, и уже потом - по нормативу, умноженному на три. Если вы пройдете поверку и подтвердите исправность прибора, переплату пересчитают. Если же вы просто замените счетчик на новый, этого не произойдет.

