Мои лучшие находки в "Чижике": 9 товаров, которые беру каждый раз и не жалею

Первым пунктом всегда идут мультизлаковые хлопья. Примерно 39 рублей - и готов быстрый завтрак, который реально держит до обеда. Всё просто: пара ложек в тарелку, заливаю горячим молоком, жду пять минут и добавляю горсть орехов с сухофруктами. Получается сытно, без перебора сахара и по "докризисной" цене.

"Чижик" за год стал для меня магазином импульсных покупок. Никаких бесконечных стеллажей и утомительного поиска акционных ценников. Ассортимент не поражает воображение (и это прекрасно!), зато он грамотно подобран, избавляя от получасовых споров с самим собой у полок с идентичными товарами. Плюс, иногда попадаешь на знакомые бренды по ценам ниже средних по городу. Сначала товары собственной марки вызывали у меня скепсис, но ситуация быстро изменилась. Если состав приличный, а ценник не кусается - беру, не раздумывая.

Второе - яйца категории C1C1. Я давно смотрю на яйца как на "лакмусовую бумажку" цен в магазинах, и в "Чижике" они часто оказываются выгоднее. Беру именно C1C1: крупные, ровные, со скорлупой без трещин. Летом десяток можно было поймать примерно за 39 рублей, сейчас чуть дороже, но всё равно это одно из самых адекватных предложений.

Третье - большая упаковка влажных салфеток. В быту это вечный "расходник": протереть стол, убрать пятна на кухне, быстро навести порядок. Семейная упаковка стоит около 109 рублей. Важно, что салфетки не маленькие и не высыхают после нескольких использований.

Четвёртое - йогурт для перекуса. В других магазинах тот же формат обычно стоит дороже, а здесь он выходит примерно за 42 рубля. Ассортимент компактный - несколько фруктовых вкусов и классика. Чаще беру вишню или чернику: удобно и просто, особенно если добавить в творог или взять с собой в дорогу.

Пятое открытие - книги в мягкой обложке. Не ожидала увидеть их в дискаунтере, но отдел книг периодически обновляется: попадается классика, современная проза и иногда нон-фикшн. Цены в диапазоне 99-149 рублей. Такие издания удобно кинуть в сумку, не страшно помять в дороге, а потом и кому-нибудь отдать почитать.

Шестая позиция - мороженое. Я долго обходила витрину стороной, потому что ценники на мороженое сейчас везде кусаются, но однажды решила изучить состав. Честные молоко, сливки и сахар - это знак качества. После дегустации стало ясно: вкус простой, без "искусственного" послевкусия, и стаканчики и брикеты у нас в морозилке поселились надолго.

Седьмое - хлеб. В моём городе за тот же батон или ржаную буханку в крупных сетях просят на 10-15 рублей больше. В "Чижике" хлеб обычно выходит около 40 рублей, и на дистанции месяца это ощутимая экономия, если покупаешь его часто.

Восьмое - сливочное масло собственной марки "Светаево". Я, как и многие, к "магазинным брендам" сначала отношусь с недоверием, поэтому первым делом проверяю состав. Важно, чтобы не было растительных жиров и непонятных ингредиентов. В этом случае всё выглядело прилично, вкус не отличается от других бюджетных марок, а цена приятнее.

Девятое - сметана для салатов и домашней кухни. Беру разную жирность, потому что у нас она расходуется быстро. Одна из последних покупок - баночка примерно за 79 рублей. Консистенция нормальная, без лишней кислоты и "водянистости".

Иногда я добавляю в корзину курицу, сезонные овощи, подсолнечное масло, заморозку и бытовую химию. Я не делаю из "Чижика" единственный магазин, но по этим позициям уже знаю: можно сэкономить и не столкнуться с неприятными сюрпризами по качеству. Для меня это и есть главный плюс дискаунтера: минимум лишнего, максимум понятных покупок.

