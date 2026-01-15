Растворяю 1 таблетку и поливаю цветы в октябре: спатифиллум и замиокулькас прут в рост как на дрожжах

Забудьте о сложных инструкциях и специализированных магазинах! Подкормка комнатных растений – не головоломка. Ваши зелёные любимцы заслуживают процветания, и универсальный помощник ждет вас… в домашней аптечке.

Речь об аскорбиновой кислоте, привычном витамине C. Она не только поддерживает человеческий иммунитет, но и стимулирует рост и цветение домашних растений. Как это работает? Почему это так эффективно? Давайте разберемся.