Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Берем 1 фрукт из холодильника и натираем им подмышки - мощный блок пота

Берем 1 фрукт из холодильника и натираем им подмышки - мощный блок потаСоздано в Шедевруме

Изнурительные тренировки, палящее солнце, стресс… и вот уже предательские капельки предательски сползают по лбу и спине? Забудьте о навязчивых антиперспирантах с длинным списком сомнительных ингредиентов! Природа предлагает изысканное и действенное решение – домашний лосьон от потливости на основе коры дуба и лимона. Это трио не только надежно сдерживает "потоки", но и окутывает кожу свежестью и невесомым цитрусовым ароматом, словно вы только что покинули залитую солнцем лимонную рощу.

Бросаем вызов химическим "блокаторам": почему натуральный лосьон – это тренд

Главное преимущество этого лосьона – абсолютная натуральность. Никаких парабенов, алюминия и других "химических элементов", забивающих поры и вызывающих раздражение. Только первозданная сила природы, заточенная во флаконе. Подумайте об этом: вы чувствуете уверенность и комфорт даже в африканскую жару, зная, что ваша кожа дышит и получает только полезные элементы.

Магический эликсир от потливости: пошаговая инструкция по созданию

Приступаем к изготовлению нашего освежающего и дезодорирующего лосьона. Запаситесь следующим:

  • Кора дуба: 1 чайная ложка измельченной коры дуба. Есть два варианта: приобрести ее в аптеке (просто и быстро) или совершить поход в лес и собрать ее самостоятельно в экологически чистой зоне (если вы любите приключения и обладаете знаниями в области ботаники). Кора дуба – наш главный "контролер" пота, она обладает вяжущими и антисептическими свойствами.
  • Кипяток: 250 мл (1 стакан) свежего кипятка. Он поможет извлечь из коры дуба все ценные компоненты.
  • Лимон: Сок, выжатый из одного спелого и сочного лимона. Лимон – наш "генератор свежести" и дезодорант. Он придает коже привлекательный запах и помогает в борьбе с бактериями, провоцирующими неприятный запах.

Создаем эликсир свежести: подробный алгоритм

  1. Завариваем кору дуба: Заливаем измельченную кору дуба только что вскипевшей водой. Этот процесс напоминает заваривание чая, только вместо чайного листа – кора дуба.
  2. Настаиваем: Даем настою полностью остыть. Это необходимо для полноценного перехода полезных веществ из коры в воду.
  3. Добавляем лимонный "взрыв": После остывания настоя добавляем свежевыжатый лимонный сок. Все тщательно перемешиваем.
  4. Эврика! Наш домашний лосьон от потливости готов. Рекомендуется хранить его в прохладном месте, например, в холодильнике, особенно если вы не планируете его использовать сразу.

Применение и ожидаемые результаты

Наносить лосьон следует на участки тела, склонные к повышенному потоотделению (подмышки, ладони, стопы и т. д.), от двух до пяти раз в течение дня. Частота применения зависит от ваших индивидуальных особенностей и условий окружающей среды.

Что вы получите в результате регулярного применения:

  • Сдерживание потоотделения: Кора дуба "подсушивает" кожу и снижает потоотделение.
  • Нейтрализация запаха: Лимонный сок борется с бактериями, вызывающими неприятный запах.
  • Ощущение свежести: Лимон дарит коже приятный, легкий аромат свежести.

Важные рекомендации от экспертов: о безопасности и эффективности

  • Тест на аллергию: Перед первым применением лосьона протестируйте его на небольшом участке кожи (например, на сгибе локтя) и подождите 24 часа. Если не возникнет покраснения, зуда или раздражения, можете смело использовать лосьон.
  • Разбавляем для чувствительной кожи: Если у вас чувствительная кожа, разбавьте лосьон небольшим количеством воды, чтобы снизить концентрацию лимонного сока.
  • Усиливаем эффект натуральным дезодорантом: Для усиления эффекта можно использовать натуральный дезодорант с нейтральным ароматом в дополнение к лосьону.

Этот натуральный лосьон – ваш верный спутник в битве с потливостью и неприятным запахом. Он обеспечит ощущение уверенности и комфорта даже в самую жаркую погоду. Убедитесь в этом сами!

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+