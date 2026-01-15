Вот какие продукты лучше обходить стороной в "Магните" и "Пятерочке" - исследование Роскачества

Начнем с любимой утренней тарелки. Кажется, что может быть проще и быстрее, чем залить хлопья молоком? Только вот около 27% сухих завтраков, по данным Роскачества, – это "пустышки", напичканные дешевыми ингредиентами и сахаром, лишенные какой-либо питательной ценности. Это как набивать желудок сладким картоном, не получая необходимой энергии и витаминов.

Привычная картина: мы заходим в магазин, полки ломятся от товаров, глаза разбегаются от выбора. А что если я скажу, что значительная часть этих продуктов – настоящая мина замедленного действия для вашего здоровья? Роскачество провело масштабные исследования, и результаты, мягко говоря, настораживают: огромное количество товаров не выдерживает никакой критики по качеству и безопасности. Давайте заглянем под обертку самых популярных продуктов и посмотрим, что там прячется.

Глазированные сырки тоже не радуют. Почти 40% из них – это не творог, а химический коктейль из ароматизаторов, стабилизаторов и заменителей молочного жира. Представьте, вы думаете, что даете ребенку полезный молочный продукт, а на самом деле кормите его "пластилином" с запахом ванили.

Переходим к "мясному" вопросу. Любите сервелат? Тогда держитесь крепче: почти треть проверенных образцов не дотягивает до стандартов. В составе колбасы все чаще обнаруживают растительные белки и фосфаты, искусно замаскированные от глаз потребителя. Это как купить "BMW", а под капотом обнаружить двигатель от "Запорожца".

Шашлык – еще один потенциальный источник проблем. Недобросовестные производители используют для него мясо низкого качества, вымачивают его в агрессивных маринадах, чтобы скрыть недостатки. Особенно опасно покупать шашлык без прозрачной упаковки – в этом случае вы рискуете купить кота в мешке.

Коньяк и алкоголь: игра в рулетку со здоровьем

Алкоголь – это всегда риск, но в России он возрастает многократно. Около трети "коньяков", по результатам исследования, – это подделка. В лучшем случае – суррогат, в худшем – спирт с добавками, вызывающими жестокое похмелье или даже отравление. Помните, покупая подозрительно дешевый коньяк без акцизной марки, вы играете в рулетку со своим здоровьем.

Творог и рыба: повседневные риски

Даже в таких базовых продуктах, как творог и рыба, скрываются неприятные сюрпризы. В твороге можно обнаружить растительные жиры, антибиотики и недостаточное количество полезных бактерий. Рыба тоже не всегда безопасна: в некоторых образцах находят кишечную палочку и дрожжи. Особенно это опасно для слабосоленой рыбы или суши, которые не подвергаются тщательной термической обработке.

Что делать? Как защитить себя от некачественных продуктов?

Не стоит отчаиваться: выход есть. Во-первых, отдавайте предпочтение продукции, прошедшей проверку в независимых лабораториях. Во-вторых, избегайте товаров неизвестных марок и подозрительно дешевых вариантов. Внимательно изучайте состав: чем меньше в нем "ешек" и непонятных ингредиентов, тем лучше. И помните: слишком низкая цена – это почти всегда сигнал тревоги о сомнительном качестве. Будьте внимательны и заботьтесь о своем здоровье!

