Логотип новостного портала Прогород
5 товаров из Фикс Прайса, которые я всегда беру, и 5 — которые лучше не трогать: чек-лист от постоянного покупателя

Будучи постоянным посетителем "Фикс Прайса", я выработала систему выбора товаров: есть вещи, которые я беру сразу, а есть те, от которых отхожу.

Пять "да":

Консервы: В "Фикс Прайсе" есть базовые консервы, такие как горошек, кукуруза, тушёнка. Цена радует, а качество стабильное. Вешалки: Пластиковые и деревянные вешалки всегда в наличии и стоят копейки. Идеально для сезонной ротации одежды или чтобы быстро навести порядок. Кружки: Простые и аккуратные кружки, которые не жалко разбить. У них часто попадаются симпатичные дизайны. Губки для посуды: Пачка губок для посуды имеет смешную цену, хватает надолго, хорошо пенятся и не разваливаются после пары использований. Бумажные полотенца и туалетная бумага: Я беру их, когда нужно пополнить запасы без лишних трат.

Пять "нет":

Шапки из синтетики: Они дёшево смотрятся, колются, голова потеет. Лучше поискать что‑то в специализированном магазине — там и комфорт, и вид приличнее. Силиконовая утварь: Лопатки, коврики для выпечки пахнут химией и быстро теряют форму. Для готовки лучше использовать проверенные бренды. Пластиковые разделочные доски: Тонкие доски гнутся и режутся ножом за пару недель, становясь рассадником бактерий. Лучше купить деревянную или стеклянную. Косметика для лица и тела: Кремы и лосьоны имеют сомнительный состав, а эффект нулевой. Для кожи следует выбирать проверенные средства с понятным составом. Гели для душа: Аромат резкий, пена скудная, после мытья появляется сухость. Для гигиены лучше использовать продукты с мягкими ПАВ.

"Фикс Прайс" – это отличное место для бытовых мелочей и запасов. Главное — знать, что брать.

