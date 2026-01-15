15 лет работаю проводником поезда. И я больше не могу молчать о том, что вижу каждый день

Маршрут поезда – это маршрут социального неравенства: от Москвы с её менеджерами и чиновниками, до глубинки, где люди копят на билет в плацкарт как на событие.

"Купе – это телевизионная Россия, а плацкарт – настоящая," – так начинает свой рассказ проводник с 15-летним стажем, водящий составы от Москвы до Владивостока. За эти годы он увидел страну такой, какой её не покажут в новостях.

Проводник рассказывает о Галине Петровне, кандидате наук, которая торгует носками, чтобы помочь внуку с учёбой. "Государству я уже не нужна, а жить-то хочется," – говорит она. Однажды в вагоне ехал известный человек, купивший четыре места в плацкарте, чтобы увидеть "настоящую страну". Утром он признался, что теперь понимает причины революций.

Большое впечатление производят дети. Проводник помнит, как вез класс из забайкальской деревни на море, которое они увидели впервые в 14 лет. Для них Волга казалась морем. Это дети из одной страны с теми, кто летает на каникулы в Турцию.

Рассказывает проводник и об алкотуризме, когда люди едут за дешёвой водкой в соседние области. Вспоминает мужчину, сломавшего позвоночник, который возит водку, чтобы прокормить семью. В вагонах можно встретить молодежь, прячущуюся от кредиторов, и женщин-челноков, везущих товары из одной области в другую.

Но есть и светлые истории. Врач из Москвы, который бесплатно оперирует в глухой деревне, учительница из Красноярска, которая возит детей на экскурсии. Однажды весь вагон скинулся, чтобы помочь бабушке с инфарктом. В беде люди становятся ближе.

За 15 лет многое изменилось. Люди меньше общаются, предпочитая телефоны. Пропала надежда. Но проводник продолжает работать, потому что поезд – это единственная связь с миром для многих. Он надеется, что девочка, впервые увидевшая море, станет врачом и вернётся в свою деревню, а парень-программист справится с долгами.

В следующий раз, оказавшись в поезде, оглянитесь вокруг. Это не просто попутчики, а срез настоящей России. И, возможно, если мы начнём видеть друг друга, что-то изменится к лучшему. А пока проводник будет возить людей из точки А в точку Б, наблюдая за жизнью страны, в которой столько боли и столько силы. Страны, которую он любит несмотря ни на что, потому что другой у нас нет.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также: