7 вещей и предметов в доме, которые почему-то не принято стирать — а зря
- 04:03 15 января
- Служба новостей
Даже чистоплотные хозяйки могут упускать из виду предметы, накапливающие грязь, пыль и бактерии. Эти вещи, часто забываются, несмотря на то, что их легко стирать.
Подушки
Речь не о наволочках, которые стирают еженедельно, а о самих подушках. Стирать подушки можно в машинке. Важно читать этикетки и использовать мягкое моющее средство в режиме деликатной стирки. Лучше сушить на свежем воздухе. Стирать подушки нужно раз в квартал или хотя бы раз в полгода.
Многоразовые сумки
Вместо одноразовых пакетов многие используют многоразовые тканевые сумки, которые тоже требуют стирки. Их обычно стирают в холодной воде с моющим средством и сушат на свежем воздухе.
Мягкие игрушки
Игрушки пачкаются со временем, особенно те, с которыми играют дети. Большинство игрушек стирают в машинке. Игрушку помещают в защитный сетчатый мешочек или наволочку, выбирают режим щадящей стирки и добавляют моющее средство. Сушить игрушки лучше на свежем воздухе.
Спортивные сумки
Спортивные сумки тоже требуют стирки. В них хранятся одежда и полотенца, сумку нужно стирать. Не все сумки выдерживают машинную стирку, поэтому нужно проверить ярлык. Если стирка возможна, используется мягкое моющее средство и деликатный режим. Если же сумка вызывает сомнения, ее очищают мыльной водой и дезинфицирующими салфетками, а затем высушивают.
Коврики для ванной
Коврики для ванной находятся во влажной среде, где развиваются плесень и бактерии. Их стирают в стиральной машине каждые две недели. Используется мягкое моющее средство, тёплая вода и щадящий режим. Если у коврика неприятный запах, то при стирке добавляют чашку пищевой соды. Отбеливатель или кондиционер не используются.
Чехлы и накидки для мягкой мебели
На диванах и креслах сидят в уличной одежде и домашние животные, поэтому покрывала, накидки и чехлы необходимо регулярно стирать. Выбирается прохладная вода, мягкое моющее средство и деликатный режим стирки.
Заключение
Любому человеку важно знать о необходимости ухаживать за предметами. Не стоит забывать про поверхности, которые нельзя постирать: пульты и чехлы смартфонов, которые дезинфицируют антибактериальными салфетками.
