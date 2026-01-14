Стираю эко-шубу своими руками: использую 2 домашних метода — искусственный мех как новый

При очистке искусственного меха важна прохладная вода и сушка при комнатной температуре без нагрева. Мех нельзя тереть, скручивать или отжимать – только мягкие промакивающие движения. Для шубы подойдут нейтральные моющие средства: шампунь без сульфатов, гель для шерсти или для детской одежды.

Современный искусственный мех выглядит роскошно и требует такого же деликатного обращения, как и натуральный. Неправильный уход может испортить вещь: ворс сваляется, потеряет форму, а основа деформируется. Опытные специалисты советуют действовать осторожно.

Сухая чистка удаляет пыль, легкие загрязнения и запахи, не рискуя испортить вещь. Регулярное расчесывание меха специальной щеткой по направлению ворса – важная часть ухода. Для удаления пыли из глубины используется пылесос с щелевой насадкой на минимальной мощности, не касаясь материала.

Ручная стирка: для удаления сильных загрязнений

При сильных загрязнениях необходима ручная стирка. В тазу с холодной водой взбивается густая пена из жидкого средства для шерсти/шелка или мягкого шампуня. Изделие погружается в пену. Аккуратно сжимается и разжимается полотно, позволяя пене проходить через ворс. Нельзя тереть поверхность и скручивать изделие. Вода меняется несколько раз.

Сушка: терпение и правильный подход

Воде дают стечь на решетке ванны, затем вещь промакивается махровыми полотенцами, которые меняются по мере намокания. Не выкручивайте. Изделие раскладывается горизонтально на сушильной сетке с полотенцами. Важна циркуляция воздуха в помещении. Избегайте прямых солнечных лучей, батарей и обогревателей. В процессе сушки вещь периодически встряхивается и аккуратно расчесывается ворс. Полное высыхание занимает 2-3 дня.

Категорические запреты: чего следует избегать

Нельзя стирать в стиральной машине (даже в деликатном режиме), использовать отбеливатели, кондиционеры, спиртосодержащие средства, сушить на батарее, вешать на плечики, использовать фен или сушильную машину, гладить утюгом или отпаривать и чистить щетками с жесткой щетиной.

Профессиональная химчистка: когда необходима помощь экспертов

Дорогие, сложные по конструкции изделия или вещи с серьезными загрязнениями лучше отдать в химчистку. Специалисты используют щадящие технологии.

Правильный уход за искусственным мехом требует внимания и терпения, давая возможность вещи выглядеть безупречно.

