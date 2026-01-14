Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Не "Каскад", не "Пикси": трендовая стрижка весны для женщин — очаровательная неряшливость на пике в 2025, омолодит на 10 лет

Не "Каскад", не "Пикси": трендовая стрижка весны для женщин — очаровательная неряшливость на пике в 2025, омолодит на 10 летfreepik.com

Прощайте, сложные укладки и долгие сборы! Встречайте стрижку, которая покорила модные горизонты – "французское каре", известное как "shaggy bob". Она завоевала сердца за неприхотливость: достаточно взъерошить волосы пальцами, и прическа готова. Выглядит свежо, естественно и непринужденно, словно родилась сама собой. Этот стиль – квинтэссенция легкой небрежности, естественности и объема, идеально отражая актуальные модные тенденции.

В чем магия "французского каре"?

Эта стрижка отличается текстурированными кончиками, объемом у корней и длиной до подбородка или чуть ниже. "Французское каре" изящно подчеркивает черты лица, добавляет образу легкости. Ее универсальность – еще одно преимущество: она подходит почти всем.

Стрижка гармонирует с разными челками: прямая, косая, "рваная" или едва заметная. При желании можно обойтись и без нее. Выбор зависит от настроения и личного стиля.

"Французское каре" – это свобода от строгих правил укладки. Она безупречно смотрится как в повседневных образах, так и в вечерних. Если в приоритете тренды и экономия времени, "французское каре" – это то, что стоит попробовать.

Совет от стилиста: Несмотря на кажущуюся простоту, "французское каре" требует мастерства парикмахера. Обратитесь к профессиональному стилисту, который учтет особенности структуры волос и формы лица, создав уникальную версию этой стрижки. Правильно выполненное "французское каре" подчеркнет достоинства и скроет недостатки, создавая неповторимый образ.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+