Следующие новогодние каникулы длиной в 12 дней придется ждать шесть лет

Долгие новогодние каникулы, словно подарок судьбы, продолжительностью 12 дней, повторятся не скоро – подобная щедрость небес ожидается лишь через шесть лет, в 2032 году. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб поделилась информацией о будущем распределении выходных дней, тем самым подогрев интерес к планированию будущих зимних праздников.

Она подчеркнула, что продолжительные новогодние выходные становятся приятной традицией. В ближайшей перспективе, в 2027 году, россиян ждут 11 выходных дней, включая 31 декабря 2026 года. А пик "каникулярной удачи" придется на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, ознаменует завершение целых 12 дней новогоднего отдыха. Это как долгожданное путешествие в зимнюю сказку, где время течет медленнее, а возможности для отдыха и развлечений кажутся безграничными. Бессараб отметила, что большинство россиян приветствуют такие долгие каникулы, ведь именно в это время можно в полной мере насладиться общением с семьей, ведь у детей тоже каникулы.