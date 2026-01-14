Следующие новогодние каникулы длиной в 12 дней придется ждать шесть лет

Логотип новостного портала Прогород
Следующие новогодние каникулы длиной в 12 дней придется ждать шесть летАвтор: Вячеслав Вольгин

Долгие новогодние каникулы, словно подарок судьбы, продолжительностью 12 дней, повторятся не скоро – подобная щедрость небес ожидается лишь через шесть лет, в 2032 году. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб поделилась информацией о будущем распределении выходных дней, тем самым подогрев интерес к планированию будущих зимних праздников.

Она подчеркнула, что продолжительные новогодние выходные становятся приятной традицией. В ближайшей перспективе, в 2027 году, россиян ждут 11 выходных дней, включая 31 декабря 2026 года. А пик "каникулярной удачи" придется на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, ознаменует завершение целых 12 дней новогоднего отдыха. Это как долгожданное путешествие в зимнюю сказку, где время течет медленнее, а возможности для отдыха и развлечений кажутся безграничными. Бессараб отметила, что большинство россиян приветствуют такие долгие каникулы, ведь именно в это время можно в полной мере насладиться общением с семьей, ведь у детей тоже каникулы.

Совпадение календарей – ключ к пониманию будущих праздников. Календарь на декабрь – январь 2031/2032 года поразительно похож на календарь декабря – января 2025/2026 года, когда Новый год наступил в четверг. Именно тогда россияне, как и сейчас, наслаждались 12 днями беззаботного отдыха. Это самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы. Для сравнения, в прошлом году выходные длились 11 дней, в 2024 году – 10 дней, а в 2022/2023 году – 9 дней. Долгие каникулы – это возможность создать незабываемые воспоминания, отдохнуть от рабочей рутины и наполниться энергией на весь год.

