Стираем трендовую шубу: эффективные и проверенными годами методы чистки искусственного меха —и сухой, и влажной

Сегодня искусственный мех переживает настоящий ренессанс, триумфально заменяя натуральные шубы и предлагая модницам этичный и доступный способ подчеркнуть свой стиль. Это как если бы Золушка получила хрустальные туфельки, не прибегая к помощи феи! Но, как и любое сокровище, искусственная шубка требует бережного обращения. Представьте, как нежный цветок может увянуть от неправильного полива – так и ваш мех потускнеет от агрессивных средств или небрежной стирки.

Итак, раскроем секреты безупречного ухода, чтобы ваша шубка сияла, словно только что с подиума.