Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетает мгновенно: делаю так всегда — теперь никаких мучений с вантузом

Забитая кухонная раковина способна испортить любой день. Прежде чем звонить сантехнику, попробуйте проверенный временем и бюджетный метод, который использует ингредиенты, которые наверняка уже есть на вашей кухне. Этот способ позволит вам не только оперативно решить проблему, но и сэкономить на вызове специалиста.

Секрет этого метода кроется в комбинации обычного моющего средства для посуды и хлорсодержащего отбеливателя. Для проведения процедуры вам понадобится примерно по 100 мл каждого средства. Выбирайте жидкое моющее средство с усиленной формулой против жира, так как оно содержит высокую концентрацию активных веществ, специально предназначенных для расщепления жировых отложений – основной причины кухонных засоров.

Подготовка: Тщательно смешайте моющее средство и отбеливатель в стеклянной емкости (пластиковые или картонные контейнеры могут деформироваться или выделять вредные вещества под воздействием паров хлора). Обязательно проводите процедуру в хорошо проветриваемом помещении, соблюдая меры предосторожности. Заливка: Используя воронку, аккуратно залейте полученную смесь в сливное отверстие раковины, стараясь избегать попадания химикатов на кожу и одежду. Время воздействия: Оставьте смесь в сливе на 8-10 часов, лучше на всю ночь. За это время компоненты максимально разложат жировые пробки, а хлор уничтожит бактерии и неприятные запахи. Завершающая промывка: Утром тщательно промойте слив горячей водой (температура 60-70 градусов). Сильный напор воды смоет все остатки химикатов и разжижит возможные оставшиеся отложения, обеспечивая полную очистку труб.

Преимущества метода:

Высокая эффективность: Отлично справляется с разрушением жировых отложений и нейтрализацией неприятных запахов.

Отлично справляется с разрушением жировых отложений и нейтрализацией неприятных запахов. Профилактика: Регулярное применение этого метода (каждые 3-4 недели) предотвращает повторное образование засоров и поддерживает водопроводную систему в чистоте.

Важно учесть:

Механические засоры: Если вода вообще не уходит или слышны булькающие звуки, рекомендуется предварительно устранить механический засор с помощью вантуза или сантехнического троса. Этот химический метод наиболее эффективен, если слив перекрыт не полностью.

Если вода вообще не уходит или слышны булькающие звуки, рекомендуется предварительно устранить механический засор с помощью вантуза или сантехнического троса. Этот химический метод наиболее эффективен, если слив перекрыт не полностью. Финальный штрих: После очистки можно нейтрализовать остатки хлора и освежить трубы, залив небольшое количество уксуса, а затем засыпав соду. Эта комбинация дополнительно обеззаразит и очистит систему канализации.

Безопасность – превыше всего!

Защита рук: Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта с химическими веществами.

Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта с химическими веществами. Вентиляция: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в помещении во время и после процедуры, чтобы снизить риск вдыхания паров.

Статистика показывает, что скопление жира в сифонных трубах является распространенной причиной засоров в многоквартирных домах. Регулярное использование этих простых и доступных средств значительно снижает вероятность возникновения засоров и помогает поддерживать чистоту и порядок на вашей кухне.

Совет эксперта: Важной профилактической мерой является регулярная очистка сетчатого фильтра в раковине. Периодически извлекайте и очищайте фильтр от пищевых отходов и мусора – это поможет избежать образования крупных засоров в трубах и сохранить их в рабочем состоянии.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также: