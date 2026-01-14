Логотип новостного портала Прогород
20 товаров из Фикспрайса, которые я купила и вам советую и еще 2 товара - не посоветую даже злейшему врагу

В лабиринте полок Fix Price можно найти настоящие сокровища, способные облегчить быт, а можно наткнуться на бесполезные вещи, готовые отправиться в мусорное ведро после первого применения. Чтобы помочь сориентироваться в этом море товаров, блогер "Честный автор" провела масштабное тестирование, отобрав позиции, которые действительно стоят своих денег, и те, от которых лучше держаться подальше.

ТОП-20 удачных находок: смело кладите в корзину

Вот перечень товаров, превзошедших все ожидания по качеству, функциональности и цене. Эти вещи прочно вошли в повседневную жизнь и стали незаменимыми помощниками.

  • Большие настенные часы (399 ₽): Диаметр 30 см, стеклянный циферблат, бесшумный кварцевый механизм. На первый взгляд, выглядят гораздо дороже своей реальной стоимости. Отличное решение для спальни, где важна тишина.
  • Светодиодные лампы KODAK (199 ₽): Яркость, как у старых 100-ваттных ламп, но с меньшим энергопотреблением. Качество света без неприятного мерцания.
  • Белые этажерки для хранения (от 299 ₽): Лёгкие, сборные, словно конструктор. Идеальны для организации пространства в шкафу: для баночек с косметикой, специй или кружек.
  • Пластиковая этажерка для тарелок: С деревянным стержнем, что придает устойчивость. Тарелки из опалового стекла не скользят и не шатаются. Подойдет для сервировки стола к приему гостей.
  • Стеклянный кувшин с металлической крышкой: Удобный, герметичный, легко моется. Подходит для хранения напитков в холодильнике.
  • Стеклянный чайник большого объёма: Незаменим на кухне.
  • Наборы дорожных органайзеров-чехлов (от 199 ₽): Разных размеров, с сетчатыми вставками для вентиляции. Отличный помощник в путешествиях и для сезонного хранения одежды, словно персональный шкаф в чемодане.
  • Сумка-трансформер для спортзала: Вместительная, легко складывается до компактного размера. Качественный пошив и надежные молнии.
  • Отбеливающая зубная паста SADOER White+ (99 ₽): Эффективно очищает зубы, оставляет ощущение гладкости.
  • Спрей «Пятноль» (149 ₽): Действительно справляется с жирными и застарелыми пятнами на одежде, как профессиональный пятновыводитель.
  • Маленькие влажные салфетки: В индивидуальных упаковках. Компактные, поместятся даже в миниатюрную сумочку.
  • Теннисные мячи (99 ₽): Неожиданный вариант использования: прекрасный и доступный массажёр для уставших стоп.
  • Универсальные чистящие салфетки (от 89 ₽): Эффективно удаляют сложные загрязнения: жир на плите, пятна на обоях, нагар на сковороде.
  • Влажная туалетная бумага: Полезный предмет гигиены.
  • Влажные освежающие полотенца: Необходимы в поездках, на даче или после занятий спортом.
  • Банка для сыпучих с откидной крышкой: Удобна для хранения соли, сахара и специй.
  • Бокалы из «янтарной» коллекции: Стильные, приятные на вид, будто из старинного сервиза.
  • Зубные пасты Splat «STARS»: Оставляют ощущение свежести, но уступают пасте SADOER в качестве очистки.
  • Хозяйственное мыло в экономичной упаковке: Универсальный помощник в быту.
  • Компактный набор мини-косметичек: Удобен для хранения мелочей в дорожной сумке.

Два товара-разочарования: обходите стороной

К сожалению, не все покупки оказались удачными. Эти товары подвели по самым важным параметрам и не оправдали ожиданий.

  • Турецкая кофеварка (около 299 ₽)

    • Главная проблема: Сильный химический запах пластика, который не выветривается и передаётся напитку даже после тщательного мытья. Это делает использование не только неприятным, но и небезопасным для здоровья.
    • Дополнительные минусы: Отсутствие автоматического отключения, что небезопасно, и сложность в уходе из-за риска попадания воды в контакты.
    • Вердикт: Не рекомендуется к покупке.

  • Спрей для чистки экранов (129 ₽)

    • Проблема: Не справляется с основной задачей: оставляет разводы на больших стеклянных и зеркальных поверхностях.
    • Вердикт: Неэффективен для очистки экранов и зеркал. Может пригодиться разве что для протирки клавиатуры.

Итог: как совершать выгодные покупки в Fix Price

Основываясь на опыте, в Fix Price имеет смысл приобретать товары для дома, товары для организации хранения и различные мелочи для быта. Перед покупкой электроприборов и товаров, контактирующих с пищей, следует быть максимально внимательным: проверять качество сборки, изучать состав материалов и адекватно оценивать функциональность. Удачного и экономного шопинга!

