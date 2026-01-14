Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия ЛевитанскогоСоздано в Шедевруме

С возрастом меняется не только внешность, но и внутренние ориентиры: многие люди просто перестают мириться с тем, что прежде казалось обыденным. Это не озлобленность, не отчуждение и не страх перед одиночеством, а зрелость. Сознательное решение направлять оставшуюся энергию не на всех подряд, а лишь на тех, кто по-настоящему этого заслуживает. В этом проявляется мудрость, которой коснулся Юрий Левитанский в своей фразе: «Сто друзей – не бывает. Сто миров – не уместить в одном сердце».

Энергия – не бездонный колодец

В юности кажется, что сил хватит на всё: светские мероприятия, пустые разговоры, споры из-за мелочей. Однако с годами энергетический запас истощается, а осознание его ценности возрастает. Человек в зрелом возрасте уже не хочет тратить время на общение с тем, кто выматывает, кто постоянно сомневается, требует, но ничего не предлагает взамен. Выбор прост: либо тишина, либо те, кто согревает душу, словно теплый плед в холодный вечер.

Спокойствие ценнее доказывания правоты

В молодости важно доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения. Но с годами приходит понимание: не каждый спор стоит потраченного времени, и уж тем более, внутреннего равновесия. Мудрость проявляется в умении отойти в сторону, не вступать в битву, где победа не принесет удовлетворения. Как писал Левитанский, даже в толпе можно чувствовать себя одиноко, особенно когда вокруг кричат, но никто не слышит.

Одиночество – не пустота, а личное пространство

Для молодого человека одиночество может казаться чем-то пустым, недостатком. Для зрелого – это возможность побыть наедине с собой. Это время, чтобы неспеша прочитать интересную книгу, насладиться чашкой чая в тишине, или просто посидеть на скамейке в парке, наблюдая за осенним листопадом. Такое уединение – не бегство от мира, а возвращение к себе, обретение внутренней гармонии.

Не все отношения стоит поддерживать

С возрастом приходит осознание: не все, кто находится рядом, являются настоящими друзьями. Некоторые стремятся только брать, другие – постоянно критиковать, третьи – воспринимают ваше доброе сердце как бесплатный "эмоциональный банкомат". Зрелые люди учатся закрывать такие двери, но не из злости, а из уважения к себе. Внутренний покой важнее, чем навязанная вежливость.

Качество ценится выше количества

Левитанский говорил не столько о количестве миров, сколько об их глубине и содержательности. Настоящий друг, с которым можно молчать часами, гораздо ценнее ста поверхностных знакомых. Откровенный разговор важнее множества комплиментов. Зрелость – это не утрата связей, а их фильтрация. Как река, которая теряет мелкие притоки в устье, но становится шире, глубже и спокойнее.

Итог очевиден: заботьтесь о себе

Ограничение контактов не означает ненависти к человечеству. Это означает достаточную любовь к себе, чтобы не тратить время и энергию на то, что не приносит радости и покоя. В этом нет эгоизма, а есть уважение к своему драгоценному времени.

Как сказал Юрий Левитанский:

«Не нужно ста голосов, чтобы услышать правду. Достаточно одного – если он говорит от сердца».

Все остальное – лишь шум, от которого с годами нужно уходить, чтобы сохранить внутреннюю тишину.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+