Брезгливым это не понравится: 7 вещей, о которых стоит знать перед поездкой в Таиланд

Помню, как первая поездка в Таиланд обернулась культурным шоком. Восторженные отзывы в соцсетях казались обманом. "Как можно есть на этих жутких ночных рынках?", - думала я. Но пять поездок спустя я на многое смотрю иначе. Расскажу о вещах, к которым стоит подготовиться в Таиланде, чтобы не разочароваться в путешествии.

Для тех, кто еще не знаком с Таиландом, поясню: ночные рынки – это фуд-корты под открытым небом, где кипит жизнь после заката. Здесь продают готовую еду, фрукты, сладости и сувениры. Они популярны среди туристов благодаря аутентичной атмосфере и бюджетным ценам, словно портал в мир тайской кухни.

Мухи: вездесущие спутники тайской кухни.

Возле каждого прилавка в Таиланде есть приспособление для отпугивания мух – палка с пакетом. Но мухи все равно садятся на еду. Даже в дорогом прибрежном ресторане они могут досаждать, словно непрошеные гости на пикнике. Неприятно думать, где они побывали, прежде чем приземлиться на ваши вафли или манго.

Суши и мясо на жаре: риск или экзотика.

На ночных рынках готовят суши прямо за прилавком. Не всегда уверен в чистоте ножа, доски и самой рыбы. К тому же, суши лежат на жаре +30. Раньше одна мысль об этом вызывала отвращение. Сейчас я радуюсь акциям "10 штук + 1 в подарок". Пока не травилась. А главное – это вкусно, словно игра в рулетку с едой.

Жареное мясо на шпажках тоже популярно. С гигиеничностью и жарой та же история. Мясо крокодила, куриные сердечки и желудочки могут удивить неподготовленного туриста, словно кадры из передачи "выживание в дикой природе".

Лед: миф о плохой воде или жажда.

Перед первой поездкой я прочитала предупреждение: "Никогда не берите напитки со льдом! Его делают из технической воды". В Таиланде, в палатке у моря, я заказала манговый шейк. Он на 50% состоял изо льда. Страх сковал меня, словно лед. Но жажда одержала верх. Выпила. И ничего не случилось. После этого я пила шейки сотни раз. Думаю, страшилки про ужасный лед – всего лишь страшилки, словно городские легенды.

Черное масло: "секретный ингредиент" тайского стритфуда.

Тайские закуски жарят во фритюре. Однажды я увидела, как выглядит масло во фритюрнице на ночном рынке. Оно было почти черным! Видимо, его использовали уже в тридцатый раз. Я отказалась от блюд на нем. Сейчас первым делом смотрю во фритюрницу: чисто – беру спринг-роллы. Но меня не покидает мысль, что я не знаю, как выглядит масло в "очаровательных семейных ресторанчиках", словно секрет поваров, скрытый от посторонних глаз.

Семейные ресторанчики: колорит и чистота.

Раз уж я упомянула их, стоит сказать о них отдельно. Вы когда-нибудь видели, как моют посуду в типичных тайских ресторанах? Полоскают в тазике, протирают губками отвратительного вида или просто споласкивают проточной водой. Кухни в таких "колоритных" ресторанах порой выглядят ужасно. А липкие меню… Такие ресторанчики на каждом шагу. Брезгливому человеку будет некомфортно. Я ем там только после отзывов и визуальной проверки. Но все равно думаю: "А вдруг на кухне живет таракан? Я же этого не знаю", словно персонаж фильма ужасов.

К счастью, в Таиланде появилось много приличных кафе и ресторанов, где все чисто и красиво. Правда, в 5 раз дороже, чем в традиционных семейных заведениях.

Насекомые: тайская фауна во всей красе.

Огромные пауки, летающие тараканы, мохнатые гусеницы, сколопендры – ужас! Полчища муравьев всегда начеку, словно армия завоевателей. Они прогрызли упаковку моего бананового кекса из 7-Eleven. Раньше я плакала и хотела домой. Теперь беру веник и совок и выбрасываю пауков на улицу, словно супергерой, спасающий мир от насекомых.

Пахучая еда: вызов для гурмана.

В Таиланде много еды, вызывающей отвращение. Мой личный топ: утиные клювы, столетние яйца и чипсы из свиной кожи. Есть еще сушеные жуки и гусеницы… Поначалу я была в ужасе. Но сейчас смотрю спокойно. Эти блюда – часть азиатской культуры. Это надо принять. Но пробовать я бы это не стала, даже если бы мне заплатили, словно отказ от опасного эксперимента.

Райский уголок с нюансами.

Надеюсь, я не сильно вас напугала. К этому можно привыкнуть или избегать этого. Я всегда останавливаюсь в хороших отелях, чистых и работающих по международным стандартам. Ем в современных ресторанах и кафе, где хочется фотографировать все. Если вы брезгливы, делайте так же. Но помните, что муравьям все равно, насколько "лакшери" ваш отель, словно их не волнует статус.

Я считаю, что с культурой страны нужно знакомиться ближе. Поэтому я бываю на ночных рынках и в колоритных ресторанчиках. Я покупаю фруктовые шейки с сомнительным льдом и отмахиваюсь от мух липким меню. Я обедаю в 7-Eleven и покупаю нарезанные фрукты на пляже. Это же Таиланд, словно приключение, полное сюрпризов.

