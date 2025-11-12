Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша Фото из архива "ПроГорода"

Многие, стоя у рыбного прилавка, задаются вопросом: какая же рыба полезнее – морская или речная? Диетологи часто склоняются к морским обитателям, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. На самом деле, ключевой фактор – это не место обитания, а то, где и как эта рыба выросла: в диких условиях или на ферме. Давайте разберемся, в чем разница и как сделать правильный выбор.

Рыба – кладезь здоровья: почему её стоит включить в рацион

Рыба – это настоящий суперфуд, щедро одаривающий наш организм ценными витаминами и минералами. Она богата легкоусвояемым белком, незаменимыми омега-3 и омега-6 жирными кислотами, йодом и целым набором витаминов – A, E и D. Не стоит забывать и о минералах: кальций, цинк, селен, железо, фосфор и магний – все это содержится в рыбе.

Регулярное употребление рыбы оказывает благотворное влияние на многие системы организма: укрепляет суставы, улучшает работу мозга, замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

Морская vs. Речная: в чем особенности?

Традиционно считается, что морская рыба богаче жирными кислотами, а речная – белком и железом. Однако, здесь есть свои нюансы. Долгая транспортировка морской рыбы до прилавка часто требует многократной заморозки, что, к сожалению, снижает ее полезные свойства. Представьте себе лосося, выловленного в холодных водах Норвегии, который несколько раз замораживался и размораживался, прежде чем попасть на ваш стол. Естественно, часть ценных веществ будет потеряна.

С другой стороны, речную рыбу многие обходят стороной из-за загрязнения рек. И это действительно существенный фактор. Хотя моря и океаны тоже не идеальны с точки зрения чистоты, основная концентрация вредных веществ обычно наблюдается у береговой линии, а рыболовный промысел ведется в глубоководных районах.

Фермерская рыба: красивая обертка с сомнительным содержанием

Отдельного внимания заслуживает рыба, выращенная на фермах. И здесь неважно, морская она или речная. К сожалению, в погоне за прибылью производители часто прибегают к использованию стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов. Вспомните ярко-розового лосося на прилавке – скорее всего, его цвет "подкрасили" специальными добавками.

Вот список видов рыбы, которые чаще всего выращиваются искусственно:

  • Осетровые (все виды)
  • Лососевые (особенно форель и лосось)
  • Сибас (запрещен к отлову в природе)
  • Сазаны, карпы, толстолобики
  • Многие морепродукты (мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы)
  • Тиляпия и пангасиус (часто обрабатываются гормонами для ускорения роста)

Какую рыбу выбрать? Советы экспертов

Чтобы получить максимальную пользу от рыбы, диетологи рекомендуют выбирать ту, которая выросла в естественных условиях – будь то река, море или океан. Ориентируйтесь на происхождение и условия выращивания.

Перечислим несколько видов рыб и морепродуктов, на которые стоит обратить внимание:

  • Дальневосточный лосось (горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг): питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры.
  • Треска: диетическая рыба, особенно полезна ее печень, из которой производится рыбий жир.
  • Минтай: близкий родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком.
  • Сайра: содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе.
  • Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.
  • Скумбрия: не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы.
  • Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период.
  • Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.
  • Среди речной рыбы предпочтение стоит отдать щуке и окуню.
  • Из морепродуктов стоит выбирать кальмары, так как их пока еще не научились выращивать искусственно.

Как отличить дикую рыбу от фермерской?

У дикой рыбы обычно крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Но будьте бдительны: недобросовестные продавцы могут обрабатывать рыбу химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать. Внимательно изучайте внешний вид рыбы и обращайте внимание на запах.

Выбирая рыбу, помните, что здоровье – это инвестиция. Отдавайте предпочтение проверенным производителям и не бойтесь задавать вопросы продавцам.

Экспертное замечание: При выборе рыбы, особенно морской, важно обращать внимание на регион вылова. Например, рыба, выловленная в экологически чистых районах Дальнего Востока, будет значительно полезнее фермерской рыбы, выращенной в сомнительных условиях.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+