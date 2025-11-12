Килька "с дымком" из Fix Price: копченый эксперимент или "русская рулетка"? Мой честный отзыв

Во время очередного рейда по продуктовым полкам Fix Price мое внимание привлекла яркая баночка консервов от бренда "Барс" – килька КОПЧЕНАЯ в томатном соусе. Килька… копченая? В томате? Мой внутренний гурман испытал приступ любопытства! Признаюсь, до этого момента я не встречала подобного сочетания. Решено: беру на пробу, делаю обзор и делюсь с вами личным мнением!

Стоимость баночки в Fix Price показалась мне подозрительно низкой. Честно говоря, если бы это был продукт неизвестного бренда, я бы прошла мимо, опасаясь за качество. Но "Барс" – это имя, которому я доверяю. Их продукцию я часто встречаю и покупаю в "Пятерочке" и "Магните". Так что, новинка от проверенного производителя – это шанс на интересный гастрономический опыт!

Итак, изучаем упаковку. Сразу бросается в глаза надпись: "Классическое копчение на древесной щепе". Неужели как настоящие шпроты? Интрига нарастает! Производитель – ООО "Барс" из Калининградской области. И еще одна приятная неожиданность: на этикетке указано – "РУЧНАЯ УКЛАДКА". Это добавляет консервам некой душевности и намекает на более внимательный подход к производству. Масса рыбы – 125 грамм. Учитывая, что общий вес банки 250 грамм, половину объема занимает томатный соус.

Состав: здесь не все так прозрачно…

Ингредиенты: рыба копченая (какая именно? Этот вопрос, к сожалению, остается без ответа, как и у большинства производителей в последнее время), томатная паста, сахар, растительное масло, соль, мука пшеничная, лук, регулятор кислотности – кислота уксусная. Ничего криминального, но хотелось бы конкретики по поводу рыбы.

Вскрытие покажет: содержимое банки

Открываю банку, и вижу картину, вполне ожидаемую: примерно 50% – рыба, 50% – соус. Выкладываю содержимое на тарелку. Рыбки почти все аккуратные, целенькие, без голов, очищенные. Выглядят аппетитно!

Кстати, эти консервы я пыталась купить ещё в день их появления в Fix Price, но не успела – разобрали за считанные часы! Одна покупательница, встретившаяся мне на кассе, очень хвалила этот продукт, и я с нетерпением ждала следующей поставки. И вот, они снова появились!

Вкус: шпроты в томате? Звучит дико, но это работает!

На вкус – очень необычно… Как будто шпроты залили томатным соусом. Если можете такое представить… Только так могу описать свои ощущения. Копченый аромат отлично сочетается с кисло-сладким томатным соусом. В общем, это стоит попробовать!

Ложка дегтя, или осторожно: некачественное хранение!

Но… сегодня я вынуждена признать, что именно с этих консервов мне, возможно, стало плохо. Мне резко полегчало после того, как меня стошнило. Во время еды вкус показался немного странным, отличающимся от предыдущей партии. Возможно, продукт начал портиться, но на банке никаких признаков порчи не было.

Я думаю, проблема в условиях хранения в Fix Price. В магазине всегда очень жарко, духота невыносимая из-за отсутствия нормальной вентиляции. Это настоящий бич всех магазинов этой сети! Экономят на всем, вот и страдают продукты. Поэтому покупать консервы в Fix Price летом – игра в рулетку. Сейчас, с наступлением холодов, риск, конечно, меньше.

Несмотря на этот неприятный инцидент, я все же рекомендую попробовать эти консервы, если вы увидите их в других магазинах (скорее всего, они скоро появятся и там). Вкус у них интересный, и, возможно, вам повезет больше с качеством хранения.

Экспертное замечание: "При покупке консервов всегда обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Не покупайте консервы с поврежденной упаковкой, вздутой крышкой или признаками ржавчины. Это может быть признаком порчи продукта и представлять опасность для здоровья", – советует врач-гастроэнтеролог Елена Смирнова.

Источник: Честный Автор

Читайте также: