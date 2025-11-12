Вместо "Сельди под шубой": на Новый год-2025 приготовьте салат "Король" — станете любимчиком Огненной Лошади

Новый год на носу, и в голове роятся мысли: чем бы таким поразить родных и друзей за праздничным столом? "Оливье" и "Сельдь под шубой" – это, конечно, классика, но душа просит чего-то новенького, с изюминкой. Представляю вам салат "'Король'" – блюдо с копченой скумбрией, которое затмит все традиционные угощения и станет главной звездой вашего новогоднего меню!

Этот салат – взрыв вкуса, сочная симфония текстур. Копченая скумбрия добавляет пикантную нотку, а сочетание сладкой свеклы, нежного картофеля и маринованного лука создает по-настоящему королевскую гармонию. Это как если бы шеф-повар из Michelin-звездочного ресторана решил переосмыслить классические русские салаты!