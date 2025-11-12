Новогодние праздники переносят из-за ситуации в стране: январские каникулы 2025-2026 годов больше не будут такими, как раньше

Фото из архива "ПроГорода"

Забудьте про серые будни, пора мечтать о приключениях! 2026 год щедро одарит нас возможностями для отдыха и путешествий. Благодаря производственному календарю, становится понятно, когда выгодно брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах и максимально насладиться заслуженным отдыхом. Готовьте чемоданы, ведь новогодняя сказка начнется уже 31 декабря 2025 года и продлится целых 12 дней – до 11 января 2026 года включительно! 12 дней зимней сказки: Как максимально использовать новогодние каникулы Представьте: за окном кружит снег, а вы пьете горячий шоколад, не думая о работе. 12 дней – это отличная возможность сменить обстановку, отправиться в горы, покататься на лыжах или просто провести время с семьей. Это как целый мини-отпуск, который поможет вам перезагрузиться и набраться сил для новых свершений.

Три дня – маленький отпуск: Идеальные уикенды 2026 года В 2026 году нас ждет целых пять трехдневных уикендов: