Шедевр из недорогих продуктов на Новый год-2026. Сочный и нежный закусочный торт — станете любимчиком Огненной Лошади
- 14:05 11 ноября
- Дмитрий Паскар
Праздничный стол ломится от угощений, но как выбрать то, что понравится всем гостям, особенно привередливым детям? Как угодить и взрослым, и детям, да еще и не потратить на это целое состояние? Ответ есть: закусочный торт! Это многослойное чудо – отличная альтернатива банальным салатам, сытная и вкусная закуска, которая станет настоящим хитом вашего праздника.
Закусочный торт: не просто салат, а кулинарное представление!
В отличие от обычного салата, где все ингредиенты смешиваются в однородную массу, закусочный торт – это настоящее произведение искусства из нескольких слоев с разными вкусами и текстурами. Готовить его можно из самых простых и доступных продуктов: курица, грибы, сыр и какой-нибудь незамысловатый соус – вот основа для вашего кулинарного шедевра.
Главный секрет: лаваш против хаоса во вкусе!
Чтобы закуска не превратилась в кашу из вкусов, важно сохранить индивидуальность каждого слоя. В этом рецепте в качестве основы для каждого слоя используется тонкий лаваш. Он играет роль своеобразного "разделителя", не позволяя разным вкусам смешиваться и создавая гармоничное сочетание в каждом кусочке. Представьте, как художник использует холст, чтобы краски не смешивались, а создавали яркую и выразительную картину.
Создаем кулинарный шедевр: пошаговый рецепт праздничного закусочного торта
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа
- Яйца – 3 шт.
- Соль, черный молотый перец, орегано – по вкусу
Ингредиенты для мясной начинки:
- Куриные голени – 6 шт.
- Соль
- Чеснок – 3 зубчика
- Паприка – 1 ч.л.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
Ингредиенты для грибной начинки:
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 200 г
- Соль
Ингредиенты для сырной начинки:
- Твердый сыр – 150 г
- Грецкие орехи – 60 г
- Чернослив – 60 г
- Соус – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- Майонез – 150 г
- Сметана – 150 г
- Соль
- Чеснок – 3 зубчика
- Твердый сыр – 50 г
Приготовление:
- Маринуем курицу: Куриные голени солим, перчим, добавляем паприку, соевый соус и горчицу. Мелко натираем чесноком (или используем чесночный порошок). Оставляем мариноваться на 30 минут (можно и меньше, если нет времени). Запекаем в духовке при 180 градусах около 40 минут.
- Готовим грибную начинку: Мелко нарезаем лук и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем нарезанные шампиньоны и жарим еще 4-5 минут.
- Подготавливаем "коржи": Из лаваша вырезаем 6 кругов диаметром 18-22 см, используя тарелку в качестве шаблона.
- Обжариваем "коржи": Взбиваем яйца с солью, перцем и орегано. Окунаем каждый "корж" в яичную смесь и обжариваем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
- Измельчаем ингредиенты для начинок: Отделяем мясо от костей у запеченных голеней и мелко нарезаем. Для сырной начинки натираем сыр на крупной терке, измельчаем орехи и чернослив.
- Готовим соус: Смешиваем майонез со сметаной, солим, перчим и добавляем натертый чеснок и сыр.
- Собираем торт: Смешиваем сыр с черносливом и орехами, заправляем 2-3 ложками соуса. В кондитерское кольцо (или просто на плоской тарелке) выкладываем первый "корж", смазываем соусом. Выкладываем часть куриного мяса, смазываем мясной слой соусом и накрываем вторым "коржом". Смазываем "корж", выкладываем часть грибной начинки. Грибную начинку тоже смазываем соусом, накрываем "коржом". Покрываем соусом и выкладываем сырную начинку. Повторяем слои в той же последовательности.
- Украшаем и охлаждаем: Верх торта посыпаем тертым сыром. Отправляем в холодильник минимум на час для пропитки.
Сочный, нежный и бюджетный: ваш праздничный стол будет в восторге!
Этот закусочный торт – настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей вкусной и оригинальной закуской, не потратив при этом много времени и денег. Простота ингредиентов, легкость приготовления и восхитительный вкус делают его идеальным выбором для любого праздника.
Экспертное мнение: Закусочный торт - это отличный способ проявить кулинарную фантазию и создать неповторимое блюдо, которое понравится всем. Не бойтесь экспериментировать с начинками и соусами, добавляйте свои любимые ингредиенты и создавайте свой собственный уникальный рецепт. Главное - не забывайте о гармоничном сочетании вкусов и текстур, и тогда ваш закусочный торт станет настоящей звездой праздничного стола!
