Шедевр из недорогих продуктов на Новый год-2026. Сочный и нежный закусочный торт — станете любимчиком Огненной Лошади

Праздничный стол ломится от угощений, но как выбрать то, что понравится всем гостям, особенно привередливым детям? Как угодить и взрослым, и детям, да еще и не потратить на это целое состояние? Ответ есть: закусочный торт! Это многослойное чудо – отличная альтернатива банальным салатам, сытная и вкусная закуска, которая станет настоящим хитом вашего праздника.

Закусочный торт: не просто салат, а кулинарное представление!

В отличие от обычного салата, где все ингредиенты смешиваются в однородную массу, закусочный торт – это настоящее произведение искусства из нескольких слоев с разными вкусами и текстурами. Готовить его можно из самых простых и доступных продуктов: курица, грибы, сыр и какой-нибудь незамысловатый соус – вот основа для вашего кулинарного шедевра.

Главный секрет: лаваш против хаоса во вкусе!

Чтобы закуска не превратилась в кашу из вкусов, важно сохранить индивидуальность каждого слоя. В этом рецепте в качестве основы для каждого слоя используется тонкий лаваш. Он играет роль своеобразного "разделителя", не позволяя разным вкусам смешиваться и создавая гармоничное сочетание в каждом кусочке. Представьте, как художник использует холст, чтобы краски не смешивались, а создавали яркую и выразительную картину.

Создаем кулинарный шедевр: пошаговый рецепт праздничного закусочного торта

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль, черный молотый перец, орегано – по вкусу

Ингредиенты для мясной начинки:

  • Куриные голени – 6 шт.
  • Соль
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.

Ингредиенты для грибной начинки:

  • Шампиньоны – 500 г
  • Лук – 200 г
  • Соль

Ингредиенты для сырной начинки:

  • Твердый сыр – 150 г
  • Грецкие орехи – 60 г
  • Чернослив – 60 г
  • Соус – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • Майонез – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Соль
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Твердый сыр – 50 г

Приготовление:

  1. Маринуем курицу: Куриные голени солим, перчим, добавляем паприку, соевый соус и горчицу. Мелко натираем чесноком (или используем чесночный порошок). Оставляем мариноваться на 30 минут (можно и меньше, если нет времени). Запекаем в духовке при 180 градусах около 40 минут.
  2. Готовим грибную начинку: Мелко нарезаем лук и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем нарезанные шампиньоны и жарим еще 4-5 минут.
  3. Подготавливаем "коржи": Из лаваша вырезаем 6 кругов диаметром 18-22 см, используя тарелку в качестве шаблона.
  4. Обжариваем "коржи": Взбиваем яйца с солью, перцем и орегано. Окунаем каждый "корж" в яичную смесь и обжариваем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
  5. Измельчаем ингредиенты для начинок: Отделяем мясо от костей у запеченных голеней и мелко нарезаем. Для сырной начинки натираем сыр на крупной терке, измельчаем орехи и чернослив.
  6. Готовим соус: Смешиваем майонез со сметаной, солим, перчим и добавляем натертый чеснок и сыр.
  7. Собираем торт: Смешиваем сыр с черносливом и орехами, заправляем 2-3 ложками соуса. В кондитерское кольцо (или просто на плоской тарелке) выкладываем первый "корж", смазываем соусом. Выкладываем часть куриного мяса, смазываем мясной слой соусом и накрываем вторым "коржом". Смазываем "корж", выкладываем часть грибной начинки. Грибную начинку тоже смазываем соусом, накрываем "коржом". Покрываем соусом и выкладываем сырную начинку. Повторяем слои в той же последовательности.
  8. Украшаем и охлаждаем: Верх торта посыпаем тертым сыром. Отправляем в холодильник минимум на час для пропитки.

Сочный, нежный и бюджетный: ваш праздничный стол будет в восторге!

Этот закусочный торт – настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей вкусной и оригинальной закуской, не потратив при этом много времени и денег. Простота ингредиентов, легкость приготовления и восхитительный вкус делают его идеальным выбором для любого праздника.

Экспертное мнение: Закусочный торт - это отличный способ проявить кулинарную фантазию и создать неповторимое блюдо, которое понравится всем. Не бойтесь экспериментировать с начинками и соусами, добавляйте свои любимые ингредиенты и создавайте свой собственный уникальный рецепт. Главное - не забывайте о гармоничном сочетании вкусов и текстур, и тогда ваш закусочный торт станет настоящей звездой праздничного стола!

