3 мазка на подошву - и ботинки не скользят даже в лютый гололед: хожу как по песку
- 10:15 11 ноября
- Дмитрий Паскар
Зима – прекрасное время года, но только не тогда, когда каждая прогулка превращается в опасное приключение на льду. Знакомо чувство, когда ноги предательски разъезжаются, и ты делаешь отчаянные попытки удержать равновесие? Забудьте об этих акробатических этюдах! Не спешите тратить деньги на супер-дорогую обувь или сомнительные химические средства. Есть простой, гениальный и, главное, бюджетный способ превратить вашу обувь в "вездеход" для зимних дорог!
Подошва как у танка: почему заводские решения так хороши?
Вспомните, как выглядят зимние шины на автомобиле. Глубокий протектор, множество мелких выступов – все это для максимального сцепления с дорогой. Производители качественной зимней обуви придерживаются того же принципа, создавая подошвы с рельефным рисунком. Но что делать, если ваша любимая обувь не может похвастаться таким "тюнингом"? Правильно, сделать его самостоятельно!
"Домашний" протектор своими руками: рецепт от скольжения
Вам понадобится всего два ингредиента, которые наверняка найдутся в каждом доме:
- Клей на основе синтетического каучука: Эта штука обладает отличной адгезией (то есть, хорошо прилипает) и эластичностью, что очень важно для гибкой подошвы. Подойдет, например, обувной клей или универсальный клей типа "Момент".
- Обычная поваренная соль: Да-да, та самая, которую вы используете для приготовления еды. Крупные кристаллы соли создадут на подошве микро-шипы, которые обеспечат надежное сцепление со льдом.
Как приготовить "антилед":
- Смешиваем волшебный эликсир: В небольшой емкости тщательно смешайте клей и соль до получения однородной кашицы. Пропорции: примерно 2 части клея на 1 часть соли. Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы не растекаться.
- Наносим на "поле битвы": Щеткой или шпателем нанесите полученную смесь на подошву обуви. Особое внимание уделите краям и носку – именно эти части подошвы чаще всего контактируют со льдом.
- Сушим и повторяем: Дайте слою полностью высохнуть (обычно это занимает несколько часов). Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру 2-3 раза, каждый раз давая слою полностью высохнуть.
После этого ваша обувь получит самодельный, но вполне рабочий "зимний апгрейд"!
Подготовка к "бою": как правильно использовать "антилед"
Перед тем, как отправиться на прогулку, убедитесь, что поверхность, в которую вы втерли солевой раствор, полностью высохла. Иначе, есть вероятность, что под вашей стопой окажется больше воды, чем вы рассчитывали. Процедуру стоит повторять по мере необходимости, пишет usolie.info.
Экспертное замечание: Вместо поваренной соли можно использовать песок или мелкую гальку. Это сделает подошву менее скользкой на утоптанном снегу, но на чистом льду соль может быть эффективнее. Экспериментируйте и найдите свой идеальный рецепт!
