Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Конденсата на окнах и в морозы не будет: для решения проблемы достаточно поставить на подоконник чашку

Конденсата на окнах и в морозы не будет: для решения проблемы достаточно поставить на подоконник чашкуФото из архива "ПроГорода"

Зима стучится в дверь, а вместе с ней – и незваный гость: конденсат на окнах. Знакомая картина? Стеклянные поверхности, запотевшие от влаги, не только портят вид, но и создают идеальную среду для появления плесени. Причины банальны: плохая вентиляция, сквозняки или просто повышенная влажность в доме. Но что делать, если капитальный ремонт вентиляции – задача не из простых? Не спешите отчаиваться! Есть простое, элегантное и бюджетное решение, проверенное опытными хозяйками.

Влажные окна – угроза вашему дому: почему важно действовать быстро

Капли конденсата, стекающие по стеклу, – это не просто эстетическая проблема. Постоянная влажность – это настоящий рай для грибка и плесени, которые не только разрушают отделку, но и вредят здоровью. Заражение плесенью может спровоцировать аллергию, астму и другие неприятные заболевания. Поэтому, как только вы заметили конденсат на окнах, важно действовать незамедлительно.

Силикагель – ваш секретный агент в борьбе с влажностью

Забудьте про дорогостоящие осушители воздуха! Есть более простой и доступный способ – силикагель. Что это такое? Представьте себе маленькие, но невероятно мощные губки, которые впитывают влагу из воздуха, как пылесос! Силикагель – это пористый материал в виде гранул, обладающий уникальной способностью поглощать влагу. Он часто используется для хранения обуви или электроники, чтобы защитить их от повреждений, вызванных влажностью. И теперь силикагель станет вашим верным союзником в борьбе за сухие окна!

Ночной "рейд": как силикагель избавит вас от конденсата

Этот лайфхак настолько прост, что справится даже ребенок:

  1. Вооружитесь: Вам понадобятся несколько небольших чашек или баночек (например, от йогурта).
  2. Зарядите: Насыпьте горсть силикагеля в каждую емкость.
  3. Расставьте: Разместите чашки с силикагелем на подоконниках, особенно в тех местах, где больше всего образуется конденсат. Поставьте их стратегически – например, в углах окон или рядом с рамами.
  4. Дайте поработать: Оставьте силикагель на всю ночь. За это время гранулы впитают избыточную влагу из воздуха.

Уже утром вы почувствуете разницу! Конденсат исчезнет, а окна станут чистыми и сухими. Регулярно заменяйте использованный силикагель на свежий, чтобы поддерживать эффект.

Масштабная операция: если влажность атакует весь дом

Если конденсат появляется на всех окнах в доме, не отчаивайтесь! Просто увеличьте количество "стратегических" точек с силикагелем. Расставьте емкости на всех подоконниках и даже в углах комнат, где плохо циркулирует воздух. Этот простой и эффективный метод поможет создать комфортный микроклимат в вашем доме, защитит от плесени и избавит от необходимости тратить деньги на дорогие приборы.

Экспертное замечание: Cиликагель можно "перезарядить", высушив его в духовке при низкой температуре (не выше 100°C) в течение нескольких часов. Это позволит использовать его снова и снова, экономя ваши деньги и ресурсы.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+