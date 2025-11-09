Шикарный отдых за копейки: Самые лучшие страны для путешествий, в которых сейчас рады россиянам

Надоели переплаты за отпуск в Турции? Рост цен заставил россиян искать новые направления, и оказалось, что мир полон удивительных мест, доступных даже при скромном бюджете. Если за недельный тур на двоих в Турцию просят внушительные 190 тысяч рублей, настало время исследовать другие варианты. Поверьте, за эти деньги можно получить яркие впечатления и сервис не хуже, чем на турецком побережье.

Многие избегают ОАЭ летом из-за жары (35-45°C днем и около 30°C ночью). Но что, если вы устали от российской прохлады или, наоборот, привыкли к южному зною? Летний тур на неделю на двоих обойдется примерно в 100 тысяч рублей, а по прилете вас ждут заманчивые скидки и специальные предложения. К тому же, многие отели рады предложить бесплатное проживание для детей. Например, роскошный "Atlantis, The Palm" в Дубае славится своими акциями для семей с детьми.

Забудьте о тесных номерах в Сочи за 3-4 тысячи в сутки! В Дубае за эту сумму вполне реально найти комфортабельный номер в пятизвездочном отеле. Представьте: современная техника, премиальная косметика, огромная кровать и отзывчивый персонал. А еще – бассейн, фитнес-зал, ежедневная смена белья и полотенец. По сути, вы платите около 2 тысяч рублей в сутки за роскошный отдых.

2. Таиланд: рай без визы и переплат

Таиланд манит безвизовым режимом и возможностью существенно сэкономить бюджет, если планировать поездку самостоятельно. Главное – бронировать жилье и авиабилеты заранее, чтобы поймать выгодные предложения. Например, за несколько месяцев до поездки можно найти авиабилеты Москва-Бангкок по цене от 30 тысяч рублей.

Выбор жилья в Таиланде огромен и подойдет для любого кошелька. Конечно, вилла на берегу моря – удовольствие не из дешевых. Но вот уютное бунгало рядом с пляжем обойдется примерно в 1000 рублей в сутки. Аренда автомобиля – оптимальный способ передвижения по стране, ведь общественный транспорт не всегда удобен, а такси может быть дорогим.

Тайская кухня – настоящий гастрономический рай. Не пропустите знаменитый манго с рисом – уличный деликатес, который обойдется вам всего в 100 рублей. В кафе цены начинаются от 300 рублей, а в ресторанах – от 1200. При этом, готовят везде просто восхитительно!

3. Шри-Ланка: экзотика по доступной цене

Шри-Ланка – островное государство в Индийском океане, где слоны живут в заповедниках, а акулы у побережья – всего лишь миф. Виза для россиян стоит всего 35 долларов.

Авиабилеты из Москвы до Коломбо можно найти за 30 тысяч рублей на двоих, если повезет. Отель лучше забронировать заранее, но по приезде можно поискать жилье на месте – аренда дома обойдется примерно в 300 долларов в месяц.

Передвигаться по Шри-Ланке удобно на автобусах и поездах. Аренда байка – очень популярный вариант (права спрашивают не всегда). Также можно воспользоваться услугами тук-туков, но будьте готовы к тому, что водители могут завышать цены. Если снимете дом, сможете готовить самостоятельно, значительно экономя на питании.

4. Беларусь: отдых по-соседски и без языкового барьера

В Беларуси нет моря, зато есть прекрасные возможности для активного отдыха: катание на яхте, сплавы на байдарках и даже дайвинг. Река Ислочь идеально подходит для сплавов, а Налибокская пуща порадует любителей фотоохоты.

Браславские озера – белорусская "Ибица" с катерами, лодками, катамаранами, "ватрушками" и вейкбордами. Всего в системе Браславских озер около 60 водоемов. Озеро Нарочь – белорусское "море", где можно купаться и нырять с яхты. Вода в белорусских водоемах кристально чистая, а пляжи оборудованы всем необходимым.

Цены в Беларуси сопоставимы с российскими, а продукты – зачастую даже дешевле. И самое главное – все говорят по-русски, так что вы будете чувствовать себя как дома.

Совет от тревел-блогера Екатерины Ивановой:

"Путешествия давно перестали быть привилегией избранных. Сегодня каждый может позволить себе открыть мир, главное – правильно планировать бюджет. Не бойтесь экспериментировать, ищите альтернативные направления и используйте возможности, которые предлагают авиакомпании и отели. Отдых – это не только про "все включено" в Турции, это еще и новые впечатления, знакомство с культурой других стран и незабываемые эмоции!"

Читайте также: