В Грузии мясо для шашлыка маринуют только так - забудьте об уксусе, майонезе и соевом соусе. Просто тает во рту

В отличие от многих стран, где баранина — привычный выбор для шашлыка, грузины традиционно отдают предпочтение сочной свинине. Особой популярностью пользуются "мраморная" свиная шея и насыщенная грудинка, дарящие блюду неповторимую текстуру и вкус.

В Грузии приготовление шашлыка — это не просто готовка, это священнодействие, передающееся из поколения в поколение. Это целый ритуал, исполненный уважения к продуктам и традициям.

Главный секрет грузинского шашлыка — в удивительной простоте маринада. Куски мяса, нарезанные небольшими порциями для равномерного прожаривания и сохранения сочности, щедро приправляются солью и свежемолотым черным перцем. Важным компонентом является лук, нарезанный кольцами. Некоторые кулинары слегка подсаливают лук заранее, чтобы ускорить выделение сока, но чаще всего все ингредиенты соединяются одновременно.

Несколько часов маринования достаточно, чтобы мясо впитало ароматы специй и стало нежным. Идеальный вариант — оставить шашлык в маринаде на ночь, чтобы он раскрыл всю гамму вкусов.

Забудьте о сложных маринадах с уксусом, майонезом или соевым соусом! Традиционный грузинский маринад состоит только из соли, перца и лука, позволяя мясу засиять своим естественным вкусом.

Существует и "чабанский" вариант шашлыка, уходящий корнями в пастушескую культуру. Имея под рукой только свежее мясо, пастухи нанизывали его на шампуры, посыпали солью и перцем и жарили на углях. Этот минималистичный подход позволяет в полной мере оценить чистый вкус мяса.

При выборе мяса для шашлыка важно помнить об одном распространенном заблуждении: предпочтение постным кускам свинины, таким как лопатка или вырезка. Хотя эти части и обладают своими достоинствами, для шашлыка они могут оказаться суховатыми, даже при самом тщательном приготовлении.

Шашлык — это не диетическое блюдо, а источник гастрономического удовольствия! Поэтому для идеального шашлыка лучше выбирать более жирные части свинины, такие как шея, грудинка или ребрышки. Шейка должна иметь красивый "мраморный" рисунок, а грудинка – быть мясистой с умеренным количеством жира.

Процесс приготовления шашлыка – это медитативное занятие, требующее времени и терпения. Не торопитесь, начните его одновременно с разведением огня. Тогда процесс станет не менее приятным, чем дегустация готового шашлыка. Готовое мясо должно быть равномерно прожаренным, сочным и ароматным – настоящим шедевром грузинской кухни.

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