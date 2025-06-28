"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники берут плацкарт

Для многих путешественников комфорт и удобство являются ключевыми факторами при планировании поездки. Традиционно считается, что купейные вагоны предлагают более тихую и уютную обстановку. Однако опытные туристы знают, что плацкарт может быть более выгодным и практичным вариантом, об этом сообщает портал hibiny.ru.

Автор канала Strike отмечает, что при покупке билета в плацкарт есть высокая вероятность получить место в новом вагоне. Это связано с тем, что Российские железные дороги (РЖД) уделяют особое внимание обновлению именно этих вагонов, в то время как купейные вагоны часто остаются без модернизаций.