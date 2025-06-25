Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь
- 05:50 25 июня
- Дмитрий Перцев
Билеты на поезда, летящие к южным курортам, исчезают с такой скоростью, словно объявлена бесплатная раздача слонов. Особенно торопятся заполучить заветные проездные семьи с детьми, заранее планирующие летний отдых.
Годы поездок в поездах породили бесчисленное множество историй – забавных, трогательных и, чего греха таить, раздражающих. Двое суток в вагоне – это как мини-жизнь со своим укладом и порядками. Но летние рейсы к морю – это совершенно особая категория приключений, особенно когда речь заходит о пассажирах, готовых на любые ухищрения ради желанной нижней полки, за которую они не удосужились заплатить при покупке билета.
Сам я неприхотлив – верхнее или нижнее место, для меня не принципиально. Главное – не оказаться на боковушке у туалета. Вот это действительно не самый приятный опыт. На верхнюю полку я заберусь без проблем, а вот для семей с маленькими детьми нижнее место – это зачастую вопрос выживания. И тут начинается самое интересное…
Наши подписчики поделились множеством историй о своих путешествиях в Крым, где они не раз становились свидетелями настоящих театральных постановок, разыгрываемых ради получения преимущества в виде нижней полки. Сюжет, как правило, один и тот же: "У ребенка жуткий приступ тошноты, болит животик, вот-вот вырвет… Пожалуйста, уступите нижнюю полку!". Интересно, а нижняя полка обладает какими-то целебными свойствами, способными мгновенно излечить от всех недугов?
К чести многих наших читательниц, они не поддавались на эти дешевые уловки. В одном случае "страдающему" чаду предложили воспользоваться пакетом для рвотных масс. В другом – "заботливую" мамочку, жалующуюся на невыносимые боли, припугнули вызовом проводника и возможной инфекцией. Результат, как правило, был предсказуем: все симптомы чудесным образом исчезали, как по мановению волшебной палочки.
Однажды я сам стал свидетелем довольно громкого скандала. Возвращались из Сочи, и в нашем вагоне ехала девушка лет 16. Сначала она как-то умудрилась договориться с другими пассажирами и заполучила нижнюю полку. Но бдительный проводник заставил всех вернуться на свои законные места. В итоге девушка, заливаясь слезами, полезла наверх. Ночью она просыпалась, звала маму, жаловалась на страх и неудобство. И хотя возраст уже вполне взрослый, уровень актерского мастерства был достоин голливудской премии.
Из личного опыта: когда мы путешествовали с маленьким ребенком, мы всегда заранее выкупали нижние полки. Это действительно значительно упрощает жизнь – играть, кормить, переодевать малыша. Мы даже всерьез рассматривали вариант аренды целого купе для максимального комфорта, но нам и в голову не приходило решать свои проблемы за счет других пассажиров.
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