Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь

Билеты на поезда, летящие к южным курортам, исчезают с такой скоростью, словно объявлена бесплатная раздача слонов. Особенно торопятся заполучить заветные проездные семьи с детьми, заранее планирующие летний отдых. Годы поездок в поездах породили бесчисленное множество историй – забавных, трогательных и, чего греха таить, раздражающих. Двое суток в вагоне – это как мини-жизнь со своим укладом и порядками. Но летние рейсы к морю – это совершенно особая категория приключений, особенно когда речь заходит о пассажирах, готовых на любые ухищрения ради желанной нижней полки, за которую они не удосужились заплатить при покупке билета.

Сам я неприхотлив – верхнее или нижнее место, для меня не принципиально. Главное – не оказаться на боковушке у туалета. Вот это действительно не самый приятный опыт. На верхнюю полку я заберусь без проблем, а вот для семей с маленькими детьми нижнее место – это зачастую вопрос выживания. И тут начинается самое интересное…