"Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- 07:13 25 июня
- Дмитрий Перцев
Роскачество провело масштабное исследование сосисок и составило рейтинг худших брендов. Результаты шокируют: популярный продукт, который любят многие россияне, оказался не таким уж и качественным у некоторых производителей, сообщает Primpress.
Специалисты Роскачества акцентируют внимание на том, что сосиски – один из самых востребованных продуктов в России, поэтому контроль за их качеством – задача первостепенной важности. Несмотря на временную отмену проверок для бизнеса, организация продолжает следить за качеством продукции.
Эксперты составили антирейтинг, в который вошли самые популярные виды сосисок. Первыми под микроскоп попали сливочные сосиски, как наиболее продаваемые в магазинах.
Наихудшие показатели среди сливочных сосисок продемонстрировал бренд "Атрус". Эксперты отметили отталкивающий серо-розовый оттенок продукта. Кроме того, сосиски получили низкие оценки за свои вкусовые качества и запах.
Наиболее серьезный недостаток – присутствие сульфитредуцирующих клостридий, что говорит о нарушении санитарных норм на производстве и при хранении. При этом, порадовало отсутствие антибиотиков и тяжелых металлов в составе.
Среди молочных сосисок наименее качественной признана продукция "Микоян". В этих сосисках были обнаружены следы антибиотика доксициклина, а также превышено допустимое количество микроорганизмов. Но Роскачество спешит успокоить: эти недостатки можно исправить при правильной термической обработке – рекомендуется варить сосиски не менее 10 минут в воде, нагретой до 60 градусов.
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