"Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать

Роскачество провело масштабное исследование сосисок и составило рейтинг худших брендов. Результаты шокируют: популярный продукт, который любят многие россияне, оказался не таким уж и качественным у некоторых производителей, сообщает Primpress.

Специалисты Роскачества акцентируют внимание на том, что сосиски – один из самых востребованных продуктов в России, поэтому контроль за их качеством – задача первостепенной важности. Несмотря на временную отмену проверок для бизнеса, организация продолжает следить за качеством продукции.