Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- 07:45 25 июня
- Дмитрий Перцев
Сегодня фамилия – это обыденность, есть у каждого. Но так было далеко не всегда! В старой Руси право на фамилию имели лишь избранные – знать, князья, бояре, и, конечно, царская семья. Для простого народа это было недоступной роскошью.
Массовая "фамилизация" началась лишь в XVI веке и коснулась сначала знати, затем купцов и чиновников. До крестьян эта тенденция дошла лишь спустя несколько веков. Представьте себе: в XIX веке около 85% населения России обходились без фамилий, используя только имя или прозвище!
Переломным моментом стала отмена крепостного права. Освобожденным крестьянам начали массово присваивать фамилии. Часто это делали по простому принципу – по месту жительства. Жил в селе Вязьма? Становился Вяземским. Из Шуи? Значит, Шуйский. Так появились фамилии, которые сегодня кажутся дворянскими, но на самом деле могли быть даны самым обычным крестьянам.
Иногда бывшим крепостным просто "дарили" фамилию их бывшего помещика. Фамилия барина переходила к бывшим подневольным не по блату, а потому что другого варианта часто просто не было.
Вот такая удивительная история: фамилии, которые сегодня мы спокойно предъявляем в госучреждениях, когда-то были признаком высокого происхождения. И кто знает, может быть, в вашей фамилии тоже скрыт дворянский след?
Читайте также:
- Начинается лучший период в жизни: Глоба назвала два знака — удача проявится и в финансах, и на личном фронте
- Такого масла смело берите по 3 бутылки: в Роскачестве озвучили лучшие марки подсолнечного масла
- На людей, рожденных в эти даты, с 26 июня хлынет денежная волна: Василиса Володина назвала точные даты
- Засыпаю крупу в бутылку — и муравьи не успевают даже пощады попросить: сами разнесут муравейник "в пыль"
- Больше никаких саженцев в машине: дачникам грозят серьезные штрафы - в ГАИ предупредили