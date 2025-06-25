Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке

Сегодня фамилия – это обыденность, есть у каждого. Но так было далеко не всегда! В старой Руси право на фамилию имели лишь избранные – знать, князья, бояре, и, конечно, царская семья. Для простого народа это было недоступной роскошью.

Массовая "фамилизация" началась лишь в XVI веке и коснулась сначала знати, затем купцов и чиновников. До крестьян эта тенденция дошла лишь спустя несколько веков. Представьте себе: в XIX веке около 85% населения России обходились без фамилий, используя только имя или прозвище!